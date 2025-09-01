بطل العالم يجمع عصام عمر وفتحي عبد الوهاب.. إليكم التفاصيل

تفاصيل مسلسل "بطل العالم"

قصة مسلسل "بطل العالم"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 08:13 مساءً - أعلن القائمون على مسلسل ""، الذي يجمعانطلاق تصوير أول مشاهد العمل المكوّن من 10 حلقات، والمقرر عرضه عبْر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ضمن الأعمال التي تُعرض خلال موسم الأوف سيزون.مسلسل "بطل العالم" من تأليف هاني سرحان. وإخراج عصام عبدالحميد. وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة. ويشارك في بطولته بجانب عصام عمر وفتحي عبدالوهاب كلٌّ من:محمد لطفي، أحمد عبدالحميد، آدم النحاس، وعدد آخر من الفنانين.قد تحبين قراءة فتحي عبد الوهاب يكشف حقيقة التحضير لفيلم سهر الليالي 2 ولهذا السبب اعتذر عن المداحويجسّد عصام عمر في مسلسل "" شخصية صلاح، ملاكم سابق يمُر بظروف صعبة تدفعه للعمل كحارس شخصي، ويجمعه القدر بدنيا، التي تجسّد شخصيتها الفنانة جيهان الشماشرجي، وهي فتاة تبدو من عائلة غنية لكن واقعها مختلف تماماً بسبب الديون وغياب والدها.

وتنطلق أحداث المسلسل في عالم البودي جارد، عندما تضطر دنيا لطلب مساعدة صلاح في استعادة ميراث والدها، وتأخذهما الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، يقودها المحروق فتحي عبدالوهاب، زعيم المراهنات. ومع تصاعد الأحداث، يكتشفان أن النجاة لا تعني فقط الهروب من الخطر؛ بل إعادة اكتشاف معنى الثقة، الحب، وفرصة ثانية للحياة.

آخر مشاركات عصام عمر الدرامية

