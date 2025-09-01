بطل العالم يجمع عصام عمر وفتحي عبد الوهاب.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 08:13 مساءً - أعلن القائمون على مسلسل "بطل العالم"، الذي يجمع عصام عمر وفتحي عبدالوهاب، انطلاق تصوير أول مشاهد العمل المكوّن من 10 حلقات، والمقرر عرضه عبْر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ضمن الأعمال التي تُعرض خلال موسم الأوف سيزون.
أما الفنان فتحي عبد الوهاب؛ فتواجد في موسم رمضان الماضي 2025 خلال مسلسل "ظلم المصطبة"، وهو مسلسل اجتماعي درامي تدور أحداثه داخل المجتمع الريفي. وشارك البطولة بجانب فتحي عبد الوهاب كلٌّ من: إياد نصار، ريهام عبد الغفور وبسمة. وجاء من تأليف أحمد فوزي صالح. وسيناريو وحوار محمد رجاء. وإخراج هاني خليفة.
تفاصيل مسلسل "بطل العالم"مسلسل "بطل العالم" من تأليف هاني سرحان. وإخراج عصام عبدالحميد. وتدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة. ويشارك في بطولته بجانب عصام عمر وفتحي عبدالوهاب كلٌّ من: جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، أحمد عبدالحميد، آدم النحاس، وعدد آخر من الفنانين.
قصة مسلسل "بطل العالم"ويجسّد عصام عمر في مسلسل "بطل العالم" شخصية صلاح، ملاكم سابق يمُر بظروف صعبة تدفعه للعمل كحارس شخصي، ويجمعه القدر بدنيا، التي تجسّد شخصيتها الفنانة جيهان الشماشرجي، وهي فتاة تبدو من عائلة غنية لكن واقعها مختلف تماماً بسبب الديون وغياب والدها.
وتنطلق أحداث المسلسل في عالم البودي جارد، عندما تضطر دنيا لطلب مساعدة صلاح في استعادة ميراث والدها، وتأخذهما الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، يقودها المحروق فتحي عبدالوهاب، زعيم المراهنات. ومع تصاعد الأحداث، يكتشفان أن النجاة لا تعني فقط الهروب من الخطر؛ بل إعادة اكتشاف معنى الثقة، الحب، وفرصة ثانية للحياة.
آخر مشاركات عصام عمر الدراميةيُذكر أن آخر أعمال عصام عمر في الدراما، مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" الذي تم عرضه خلال النصف الثاني من موسم دراما رمضان 2025. وشارك في بطولته: رانيا يوسف، مايان السيد، هاجر السراج، محمد محمود، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، وألفت إمام. تأليف محمد رجاء. وإخراج عبد العزيز النجار.
