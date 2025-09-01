انضمام لينا صوفيا لأبطال فيلم سفاح التجمع

ماذا قال مخرج ومؤلف الفيلم عن انضمام لينا صوفيا؟

فيلم "سفاح التجمع" مستوحًى من قصة حقيقية

مشاركات سينمائية سابقة لـ لينا صوفيا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 07:07 مساءً - انضمت الفنانة الشابةلفريق عمل فيلم "سفاح التجمع"، المنتظَر طرحه قريباً بدُور السينما. ويضم العمل عدداً من النجوم، على رأسهم: الفنان أحمد الفيشاوي، صابرين، إنتصار، رنا رئيس، سينتيا خليفة، مريم الجندي، آية سليم، يسرا المسعودي، وغفران محمد.وقد عبّر مخرج ومؤلف الفيلم محمد صلاح العزب، عن سعادته بـ انضمام لينا صوفيا لفريق عمل الفيلم؛ واصفاً إياها بالفنانة الموهوبة. وشارك "العزب" متابعيه عبْر صفحته على "فيسبوك" صورة للنجمة الشابة لينا صوفيا؛ معلقاً: "انضمام الموهوبة لينا صوفيا لفيلم سفاح التجمع. قريباً بفضل الله وعونه".تدور أحداث فيلم "سفاح التجمع" حول جريمة حقيقية أثارت الرأي العام مؤخراً، بعد اكتشاف سلسلة من الضحايا، تورّط فيها أحد الأشخاص، والذي تم القبض عليه ومحاكمته لاحقاً. وقد استوحى الكاتب والمخرج محمد صلاح العزب القصة من هذه الواقعة الصادمة؛ ليحوّلها إلى عمل سينمائي مليء بالإثارة والغموض.يمكنكِ قراءة أحدثهم آسر ياسين: سفاحون ينتقلون من أروقة المحاكم إلى أوراق الدراما

جديرٌ بالذكر، أن النجمة الصاعدة لينا صوفيا شاركت بشخصيتين في موسم أفلام عيد الفطر السنيمائي لهذا العام 2025، من خلال فيلمي: "الصفا الثانوية بنات" مع نجم الكوميديا علي ربيع، ودارت أحداثه في إطار كوميدي مشوّق داخل مدرسة الصفا الثانوية بنات، ويتناول المواقف الطريفة التي يتعرّض لها أستاذ طموح ينتقل إلى التدريس في المدرسة، وتتشابك حياته مع شخصيات مختلفة؛ مما يؤدي إلى أحداث مليئة بالمفارقات والمواقف الساخرة.

وفيلم آخر بعنوان "فار بـ7 ترواح" مع النجم محمد لطفي وباقة من نجوم الكوميديا، وجاءت قصته حول سبع قصص مختلفة، بشخصيات متباينة تجمعها جثة غامضة تتنقل بينهم بطريقة ساخرة؛ مما يتسبب في حالة من الفوضى في حياتهم، مع محاولاتهم المستمرة للتخلُّص منها.

أحدث أعمال لينا صوفيا

على جانب آخر، شاركت لينا صوفيا في مسلسل "" الذي انتهى عرض حلقاته مؤخرًا، وخلال أحداثه ظهرت بدَور فتاة تُدعى "بهية"، وهي الابنة التي تخيّل وجودها على أرض الواقع والدها "أحمد" بين سطور روايته الأخيرة، الذي يعيش صراعاً بين قسوة المرض ورغبته في رؤية طفلته المنتظَرة؛ متسائلاً، إن كان القدر سيسمح له باحتضانها يوماً، أم يكتفي بأن تظل حاضرة في خياله كراقصة باليه كما يتمنى؛ ليبدأ أحمد رحلة خيالية ينسجها على صفحات روايته الجديدة، بطلتها الطفلة المنتظَرة.والمسلسل من تأليف محمود زهران. وسيناريو وحوار سمر بهجت، ونادين نادر. وبطولة: صبا مبارك، كريم فهمي، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا، وميرا دياب.

