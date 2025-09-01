فينيسيا 2025: تكريم كيم نوفاك بجائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر

بيان من مهرجان فينيسيا عن تكريم كيم نوفاك

Kim Novak with her Golden Lion of Lifetime Achievement at the #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/bB51mmgU8C — Deadline (@DEADLINE) September 1, 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 05:07 مساءً - حظيت النجمة العالمية، البالغة من العمر 92 عامًا، بتكريمها اليوم فيبنسخته ال82، بجائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر (Golden Lion for Lifetime Achievement)، في قصر السينما، وذلك على مسيرتها الفنية الثرية التي استمرت لسنوات طويلة.— Deadline (@DEADLINE)ألقى كلمة تكريم كيم نوفاك بجائزة الأسد الذهبي لإنجاز العمر، المخرج الشهير غيليرمو ديل تورو، قبل عرض الفيلم الوثائقي الخاص بها في قاعة Palazzo del Cinema.وفيما يتعلق بالجائزة، صرّح المدير الفني للمهرجان، ألبرتو باربيرا في بيان صادر على الموقع الرسمي لمهرجان فينيسيا السينمائي: "بعد أن أصبحت أسطورة سينمائية عن غير قصد، كانتواحدة من أكثر الرموز المحبوبة في حقبة كاملة من أفلام هوليوود، منذ ظهورها الأول الميمون في منتصف الخمسينيات. ولم تتردد قط في انتقاد نظام الاستوديو، واختيار أدوارها".وتابع: "أُجبرت على التخلي عن اسمها الحقيقي، مارلين بولين، لارتباطه بمونرو، وناضلت للحفاظ على اسم عائلتها، ووافقت في المقابل على صبغ شعرها بدرجة الأشقر البلاتيني التي ميزتها. مستقلة وغير ملتزمة. أنشأت شركة إنتاج خاصة بها".وأضاف: " بفضل جمالها الفاتن؛ وقدرتها على تجسيد شخصيات ساذجة ومتحفظة، كانت موضع تقدير من قبل بعض المخرجين الأمريكيين الرئيسيين في تلك الفترة، من بيلي وايلدر، إلى أوتو بريمينغر ، وروبرت ألدريتش، وجورج سيدني ، وريتشارد كوين، الذي قدمت معه أفلامًا كوميدية رومانسية لا تُنسى . لكن صورتها ستظل مرتبطة إلى الأبد بالشخصيتين المزدوجتين اللتين لعبتهما في فيلم فيرتيجو لهيتشكوك ، والذي أصبح دور حياتها. يحتفي هذا الأسد الذهبي للإنجاز مدى الحياة بنجمة تحررت، متمردة في قلب هوليوود أضاءت أحلام عشاق السينما قبل أن تتقاعد في مزرعتها في ولاية أوريغون لتكرس نفسها للرسم ولخيولها".

يُمكنكم قراءة: مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تشارك بـ 5 أفلام في مهرجان فينيسيا الـ82

كيم نوفاك ومسيرة سنيمائية امتدت لما يُقارب الأربعين عاماً

بدأتأولى خطواتها بعالم هوليوود والتمثيل، وفي تلقي عدد من الدورس بمجال الأداء التمثيلي، وظهرت بأول فيلم سينمائي لها بشكلٍ احترافي أمام النجم الأمريكي فريد ماكموري وهو "Pushover" عام 1954، وعلى الرغم من أن دورها لم يكن كبيراً؛ إلا أنها استطاعت جذب أنظار النُقاد إليها كموهبة سينمائية جديدة، وشاركت في نفس العام ببطولة فيلم " Phffft" أمام النجم جاك ليمون Jack Lemmon.

عقب ذلك شاركت كيم في فيلم 5 Against the House عام 1955، والذي لاقى استحساناً كبيراً من الجمهور والنُقاد، ويأتي عقب ذلك فيلمها الأفضل لدى كثيرين حتى الآن وهو فيلم Picnic؛ لتُشارك عقب ذلك ببطولة فيلم The Man with the Golden Arm، الذي أثار حالة من الجدل وقت عرضه وجاء من إخراج أوتو بريمينغر، وكان أداء نوفاك مثالياً خلال أحداث الفيلم وجمالها خاطفا للأنظار، وقد حقق الفيلم نجاحاً كبيراً.

يُمكنكم قراءة: مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تشارك بـ 5 أفلام في مهرجان فينيسيا الـ82

وفي عام 1958 تتعاون مع واحد من أبرز المُخرجين حول العالم وهو ألفريد هيتشكوك من خلال فيلم Vertigo الذي دارت أحداثه في إطار من الصراع والغموض، وحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور مُستمراً حتى الآن، وتستمر في مسيرتها السينمائية، وعقب تقديمها فيلم The Legend of Lylah Clare عام 1968 تنقطع عن السينما لسنوات، وتعود عقب ذلك من خلال الفيلم التلفزيوني The Third Girl from the Left عام 1973.

وإستكملت كيم نوفاك مسيرتها الفنية والسينمائية من خلال مثشاركتها ببطولة عدد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، حتى قدمت آخر أفلامها السينمائية عام 1991 Liebestraum ومنذ ذلك الحين تقاعدت عن أداء التمثيل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»