بدر الشعيبي يستعرض بعض آراء جمهوره بعد قرب طرح ألبومه الجديد "الحل الصعب"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - تزامناً مع قرب طرحه لـ ألبومه الجديد "الحل الصعب"، استعرض الفنان بدر الشعيبي بعض آراء جمهوره ومتابعيه عن أغاني العمل، ونشر عدداً منها، وعلّق وكتب: "بعض من آراء الجمهور العزيز على أغنية للظروف أحكام، ألف الحمد لله على كل شيء حلو وكل كلام قاعد أسمعه وأقرأه، لولا الله ثم أنتم ما حاولنا نطلع أفضل ما عندنا، وبإذن الله أوعدكم اللي بتسمعونه في الألبوم أحلى وأقوى وأنضج".

وكان جديد بدر الشعيبي أنه قد نشر حصرياً على أنغامي، أغنية "للظروف أحكام"، وأعلن عنها وكتب: "اللهم لك الحمد والشكر، شكراً على كل الدعم والحب اللي تقدمونه لي دايماً، ويا رب دوماً أكون عند حسن ظنكم، وبإذن الله هذا تسخين حق الألبوم اللي بإذن الله كل أغنية فيه بيكون لكم ذكرى حلوة معاها، توب 1 في الخليج بأنغامي، من بعد الله أنتم السبب فيه كله، أحبكم".

وكانت معظم التعليقات إيجابية، والجميع متحمس لموعد طرح الألبوم، وكتب الإعلامي علي نجم: "تستاهل وتستاهل وتستاهل يا حبيبي"، فيما كتبت الفنانة شجون الهاجري: "الله يبارك لك يا أخوي، تستاهل كل الخير"، بينما كتب الفنان منصور البلوشي: "هذا مكانك الطبيعي"، وعلّق الملحن أحمد عبد الهادي: "مبروك علينا يا الرقم الصعب، وعقبال ألبومنا يكسر الدنيا يا حبيبي، وهذا مكانك الطبيعي؛ رقم واحد".

ألبوم "الحل الصعب"

الأغنية الأولى: "التاريخ".

الأغنية الثانية: "مثل البحر".

الأغنية الثالثة: "غربلولي".

الأغنية الرابعة: "زي الكاميرا".

الأغنية الخامسة: "يلا نغني".

الأغنية السادسة: "للظروف أحكام".

الأغنية السابعة: "نرجسي".

الألبوم الذي سيطرحه الفنانبعنوان "الحل الصعب"، يضم 7 أغانٍ، وهي:

وسيُطرح الألبوم رسمياً بتاريخ 2 / 9 في جميع المنصات، ويتميز الألبوم بأنه منوّع؛ يجمع بين الأغاني الخليجية والمصرية.

نشاطات الفنان بدر الشعيبي القادمة

https://www.instagram.com/p/DOBSkgKDQHh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOBSkgKDQHh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOBSkgKDQHh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يستعد الفنانفي الفترة المقبلة لتقديم مسرحية شهر فبراير 2026، وهي بعنوان "كرنفال فبراير"، من إخراجه، ومن تأليف مريم نصير، وألحان بشار الشطي، أما النص الغنائي فهو لـ محمد الشريدة. كما وعد "الشعيبي" جمهوره بأنه سيقيم حفلاً بالكويت، وتحديداً بشهر أكتوبر 2025، بمشاركة فنان عالمي.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»