أحمد إيراج يشارك متابعيه بروفات إعادة صنع مسرحية عودة شيزبونة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - يستعد الفنان أحمد إيراج لتقديم عروض إعادة صنع مسرحية "عودة شيزبونة"، التي قُدمت سابقاً، قبل 14 عاماً، وكان هو أحد أبطالها، حيث قدم أول عرض لها عام 2011، وهي من تأليف وإخراج محمد الحملي، والتي تدور أحداثها عن العلم ومحاربته للجهل؛ عن طريق القراءة، في إطار غنائي واستعراضي.

وشارك الفنان أحمد إيراج متابعيه صوراً له من بروفات المسرحية، وكتب: "من بروفات إعادة صنع مسرحية "عودة شيزبونه"، 14 سنة مرت على العرض الأصلي، الأيام تركض، تذكرونها؟ منو حضرها؟"، كما نشر فيديو آخر للفنانة أحلام حسن، وعلّق وكتب: "عودة شيزبونة، والنجمة أحلام حسن، ناطرينكم 10 سبتمبر".

كما شارك إيراج بوستر المسرحية، وكتب: "ابتداءً من تاريخ 10 / 9، إعادة صنع مسرحية "عودة شيزبونة "، على مسرح نادي الكويت الرياضي".

كما نشر إيراج عدداً من الصور، وعلّق وكتب: "سعيد جداً بإعادة صنع مسرحية "عودة شيزبونة"، التي قدمتها قبل 14عاماً مع صديقي المبدع محمد الحملي، وهذه صور من تصوير الإعلان أمس، نشوفكم في 10 سبتمبر إن شاء الله على مسرح نادي الكويت في كيفان".

مسرحية "عودة شيزبونة"

عمل قادم لـ أحمد إيراج

وقد قدمت المسرحية سابقاً ""، وكانت من بطولة أحلام حسن، أ، هبة الدري، محمد الحملي، فهد البناي، بثينة الرئيسي، نورة العميري، حسين المهدي، محمد الرمضان، عبد الله الخضر، عبد المحسن العمر، مشاري المجيبل، علي الحسيني، حسين المهنا، عبد الله عباس، ناصر عباس، يوسف البغلي، أحمد خميس، بدر البناي، منال جار الله، نوف السلطان، ياسر الحداد.وسيُعرض للفنانخلال الفترة القادمة مسلسل "صيف 99"، من ﺇﺧﺮاﺝ سعود بوعبيد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، ومن بطولة الفنانة طيف، قحطان القحطاني، أحمد إيراج، فهد الصالح، رهف محمد، يعقوب عبدالله، عبدالمحسن القفاص، زينب بهمن، فاطمة البصيري، طلال باسم، ضاري الرشدان، ريان دشتي، شهد الياسين، مرام البلوشي، ناصر الدوسري، وغرور.

وتدور الأحداث حول عائلة "شعيب بن معروف"، التي تعود لمواجهة ماضي صيف 1999، المليء بالأسرار التي تؤثر في حياتهم وحياة أحفادهم، وهو مسلسل درامي اجتماعي، يسلّط الضوء على حياة عائلة خليجية متعددة الأجيال، يواجه كل فرد من هذه العائلة تحديات مختلفة وصراعات عديدة، منها العاطفية والنفسية والاجتماعية.

