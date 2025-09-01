بالفيديو- مينا مسعود يحتفل بزفاف لافت يجمع بين سحر مصر والهند

في أجواء ساحرة جمعت بين عراقة الشّرق وروح الحداثة، احتفل الممثّل المصريّ مينا مسعود، بطل فيلم “علاء الدّين”، بزفاف الممثّلة الأميركيّة ذات الأصول الهنديّة إميلي شاه إليه. وقد جاء الحفل بمثابة لوحة فنّيّة مبهجة، مزجت بين العادات المصريّة والطّقوس الهنديّة في تناغم استثنائيّ خطف الأنظار.

تألّقت العروس بفستان هنديّ تقليديّ باللون الأحمر الموشّح بالتّطريزات الذّهبيّة، بينما ظهر العريس ببذلة هنديّة راقية، قبل أن يضفي الثّنائيّ لمسة مصريّة على الاحتفال عبر موسيقى ورقصات أعادت الحاضرين إلى أجواء وعلى حساباته الرّسميّة، نشر مينا فيديو من الزّفاف وعلّق عليه قائلًا: “حفل زفاف أحلامنا، على طريقتنا الخاصّة الّتي جمعت العالمَين”.

وقد لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من جمهوره حول العالم، الذين عبّروا عن إعجابهم بجمال الحفل وفرادته.

نذكر أنّ مينا مسعود كان قد ظهر لأوّل مرّة في السّينما المصريّة من خلال فيلم “في عزّ الضّهر” الّذي ينتمي إلى نوعيّة أفلام الأكشن والإثارة. وتدور أحداث العمل حول شاب مصريّ يتِمّ تجنيده داخل واحدة من أخطر المافيات الدّوليّة، ليجد نفسه لاحقًا أمام قرار مصيريّ بالعودة إلى وطنه والبحث عن هويّته والخروج من هذا العالم المظلم.

بهذا الاحتفال، لم يكتفِ مينا مسعود بجمع قلوب الجماهير حول العالم من خلال أدواره السّينمائيّة، بل مثّل أيضًا معنى الانفتاح الثّقافيّ في حياته الشّخصيّة، ليقدّم للعالم حفل زفاف استثنائيًّا يروي قصّة حبّ عبرت الحدود.