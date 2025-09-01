جاكوب إلوردي يبكي تأثراً بعد العرض الأول لفيلم فرانكشتاين في مهرجان فينيسيا

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 01:03 مساءً - في اليوم الرابع من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الذي وافق يوم السبت 30 أغسطس، تم عرض فيلم فرانكشتاين Frankenstein، للنجم جاكوب إلوردي Jacob Elordi. وقد حاز الفيلم على إعجاب الحضور لدرجة أنه حصل على تصفيق استمر لمدة 13 دقيقة، وفقاً لمجلة Variety، الأمر الذي جعل إلوردي ينفجر في البكاء من شدة تأثرة بنجاح العرض.

بكاء جاكوب إلوردي من أبرز مشاهد عرض فرانكشتاين

View this post on Instagram A post shared by Variety (@variety)

بعد العرض العالمي الأول لفيلم فرانكشتاين بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي يوم السبت 30 أغسطس، اعتلت الصيحات وسط دويّ التصفيق من الجمهور الذي بلغت مدته 13 دقيقة، وهي الأطول في مهرجان هذا العام. وبدا على الممثل، البالغ من العمر 28 عامًا، تأثره الشديد، مما جعله ينفجر في البكاء. وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الإجتماعي لـ إلوردي وهو يعانق الكاتب والمخرج غييرمو ديل تورو وزميلته في البطولة ميا غوث، قبل أن ينظر إلى الجمهور وينحني برأسه.

فرانكشتاين من عالم الوحوش لرعب الذكاء الاصطناعي

يروي الفيلم حكاية العالم الطموح فيكتور فرانكنشتاين الذي يدفعه شغفه العلمي لتجاوز حدود المعرفة، وصولًا إلى تخطّي الحاجز الفاصل بين الحياة والموت. في لحظة إبداع مبهرة، يُحيي كائنًا جديدًا يجسّده جاكوب إيلوردي بقراءة جديدة تجمع بين القوة والخطر من جهة، والقدرة على التعلّم من السلوك البشري من جهة أخرى، في إشارة مباشرة لمخاطر الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي التي باتت تتطور ذاتيا بالتعلم من تجارب المستخدمين.

هذا الكائن يضع فرانكنشتاين وخطيبته إليزابيث في مواجهة خطيرة مع مصيرهما، في سردية تحمل توقيع ديل تورو المميّز، حيث يمتزج الرعب بالفلسفة، والعاطفة بالتراجيديا الكبرى.

للمزيد من الأخبار: نجوم وصُناع السينما على السجادة الحمراء لعرض Frankenstein بـ مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

أبطال Frankenstein صراع على الجوائز الكبرى

https://www.instagram.com/p/DN_WOjvDZEK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN_WOjvDZEK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN_WOjvDZEK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)



لا يقتصر ثقل الفيلم على بطولاته الثلاثة، أوسكار إسحاق، جاكوب إيلوردي، وميا غوث، بل يمتد إلى طاقم تمثيل لامع يضيف أبعادًا جديدة للسرد. يظهر كريستوف فالتز / Christoph Waltz بحضوره الكاريزمي المعهود، بينما يقدّم فيليكس كاميرر / Felix Kammerer أداءً يعكس حساسية خاصة. ويضفي لارس ميكلسن / Lars Mikkelsen صرامة درامية، يقابلها ثقل خبرة ديفيد برادلي / David Bradley. أما كريستيان كونفيري / Christian Convery فيقدّم لمسة من البراءة في قلب العوالم المظلمة، ليكتمل المشهد بحضور أيقوني من تشارلز دانس / Charles Dance الذي يضفي وقارًا يليق بتاريخ طويل في السينما العالمية، وكلهم مرشحون بقوة لحصد أبرز جوائز التمثيل في مهرجانات خريف 2025 وشتاء وربيع 2026.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

يمكنك التعرف إلى: الأسد الذهبي: القصة الكاملة لأرفع جوائز مهرجان فينيسيا...

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»