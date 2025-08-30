محمد رمضان: أنغام صوت مصر وربنا استجاب لدعائنا وقامت بالسلامة 

رسالة محمد رمضان لـ أنغام

View this post on Instagram A post shared by Billboard Arabia (@billboardarabia)

عودة أنغام لمصر بعد رحلة علاجية في ألمانيا

محمود سعد همزة الوصل مع جمهورها

أنغام تلتقي جمهورها في هذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 11:07 مساءً - تألق الفنانليلة أمس في حفل غنائي مميز أحياه في مهرجان مراسي وسط حضور فني وجماهيري كبير، وحرص خلال الحفل على توجيه رسالة للفنانةالتي وصفها بصوت وروح وقلب مصر.وقال محمد رمضان خلال تواجده على المسرح عن أنغام "ربنا استجاب لدعائنا وأنغام رجعت مصر ونورت بلدها بالسلامة"، وتابع قائلًا: "مش بنعرف قيمة حبايبنا غير في الأزمات، صوت مصر وروح مصر وقلب مصر أنغام".تفاعل محبو أنغام مع كلمات محمد رمضان وأكد الكثير منهم على سعادتهم بشفائها وتجاوزها هذه الوعكة الصحية، وتمنوا أن تعود لممارسة حياتها الطبيعية من جديد في أقرب وقت ممكن.في الوقت نفسه كانت تتواجدفي حفل كايروكي الذي أقيم في ختام فعاليات مهرجان العلمين، وتلقت تحيه خاصة من الفنان أمير عيد، وقامت بعدها بتقديم تحية للجمهور المتواجد في الحفل ويعتبر هذا هو الظهور الرسمي الأول لها بعد عودتها من رحلتها العلاجية في ألمانيا.أنغام عادت إلى مصر برفقة نجليها عمر وعبد الرحمن الاثنين 25 أغسطس، بعد قضائها 30 يوماً على سرير المرض بأحد المستشفيات المتخصصة في ألمانيا، بعد أن خضعت لعملية جراحية معقدة ودقيقة؛ حيث استأصلت كيسًا حميدًا من البنكرياس، وتكللت العملية بالنجاح، لكنها اضطرت للبقاء تحت الملاحظة الطبية لعدة أسابيع بسبب بعض المضاعفات التي صاحبت الجراحة.وبعد ساعات من وصولها لمصر تحدثت لجمهورها من خلال تسجيل صوتي نشرته عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وأكدت أنها سعيدة بكم الحب الذي تلقته من جمهورها وأًصدقائها خلال هذه المحنة، وقالت أن الدعوات الصادقة كانت سر شفائها وصبرها لتجاوز هذه الوعكة الصحية، ووعدت جمهورها بلقاء قريب على المسرح لتقدم لهم باقة من أهم أغانيها.وقد حرصت أنغام خلال فترة علاجها في المستشفى على طمأنة جمهورها ومحبيها، من خلال إرسال رسائل متقطعة عبر المقربين منها خاصة الإعلامي محمود سعد الذي كان حريصاً على الكشف عن تطورات حالة أنغام الصحية بشكل دوري من خلال منشورات عبر الفيسبوك أو الظهور ببث مباشر؛ ليتحدث عن التطورات، وكان دائمًا ما يؤكد أن أنغام تتحسن تدريجيًا، وأنها تثق في تجاوز هذه الأزمة بقوة وإصرار.ومن ناحيةٍ أخرى، نفت الفنانةما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إلغاء حفلها المنتظر في العاصمة البريطانية لندن، بسبب حاجتها للمزيد من الوقت للتعافي من إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا، لإزالة كيس من البنكرياس، مؤكدة أن الحفل سيُقام في موعده المقرر دون أي تغيير.ويُعد هذا الحفل هو الأول لأنغام بعد تجاوزها أزمتها الصحية الأخيرة، حيث ستلتقي جمهورها مساء الثلاثاء 23 سبتمبر على مسرح رويال ألبرت هول العريق في العاصمة البريطانية لندن، بمصاحبة أوركسترا يقوده المايسترو هاني فرحات.للمزيد من الأخبار: أنغام وأول ظهور عقب عودتها إلى مصر.. برفقة نجليهالمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».