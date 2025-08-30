نجوم وصُناع السينما على السجادة الحمراء لعرض Frankenstein بـ مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 09:58 مساءً - بدأت منذ قليل فعالية السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول لفيلم Frankenstein ضمن فعاليات الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، وقد حرص عدد كبير من نجوم وصُناع السينما العالمية على الحضور وإلتقاط عدد كبير من الصور مع الصحفيين والجمهور.

فريق عمل فيلم Frankenstein بصُحبة النجوم على السجادة الحمراء

حضر على السجادة الحمراء بـ مهرجان فينسيا السينمائي عدد من فريق عمل فيلم Frankenstein ومن أبرزهم فريق عمل الفيلم وهم غييرمو ديل تورو مخرج العمل، جاكوب إلوردي، أوسكار إسحاق، ميا جوث، كريستوف فالتز، فيليكس كاميرر، ألكسندر ديسبلات.

كما حرص على الحضور أيضًا كل من النجم كالوم تيرنر والذي يُشارك في المهرجان بفيلم Rose of Nevada، النجم أرون جونسن، آرون تايلور جونسون، ليوني هان، باريس جاكسون، فرناندا توريس، الممثلة الأردنية أندريا طايع، ميا غوث، روزي هونتينغتون- وايتلي، باولو كريفيلين، أنجيلا كالويسي، كلارا غالي، لورينا راي، والمزيد.

تفاصيل وأحداث فيلم Frankenstein

يُذكر أن فيلم Frankenstein يقدّم معالجة بصرية إنسانية للرواية الكلاسيكية التي كتبتها ماري شيلي Mary Shelley عام 1818، ويُشارك ببطولته نخبة من النجوم يتقدّمهم أوسكار إسحاق Oscar Isaac في دور العالم اللامع فيكتور فرانكنشتاين Victor Frankenstein، وجاكوب إيلوردي / Jacob Elordi في تجسيد مبتكر للوحش، إلى جانب ميا غوث Mia Goth في دور الخطيبة إليزابيث / Elizabeth.

ويروي الفيلم حكاية العالم الطموح فيكتور فرانكنشتاين الذي يدفعه شغفه العلمي لتجاوز حدود المعرفة، وصولًا إلى تخطّي الحاجز الفاصل بين الحياة والموت. في لحظة إبداع مبهرة، يُحيي كائنًا جديدًا يجسّده جاكوب إيلوردي بقراءة جديدة تجمع بين القوة والخطر من جهة، والقدرة على التعلّم من السلوك البشري من جهة أخرى، في إشارة مباشرة لمخاطر الاعتماد على نماذج الذكاء الاصطناعي التي باتت تتطور ذاتيا بالتعلم من تجارب المستخدمين.

هذا الكائن يضع فرانكنشتاين وخطيبته إليزابيث في مواجهة خطيرة مع مصيرهما، في سردية تحمل توقيع ديل تورو المميّز، حيث يمتزج الرعب بالفلسفة، والعاطفة بالتراجيديا الكبرى.

