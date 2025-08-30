هشام جمال: "كلّ سنة وأنتِ طيبة يا مراتي وحب حياتي"

ملك أحمد زاهر: "أنتِ مش مجرد أخت أنتِ عالمي كله"

والدة ليلى زاهر: "يوم ميلاد سعيد لعروستي الجميلة وصديقتي"

عودة فنية لـ ليلى أحمد زاهر بعد الزواج

"ولد وبنت وشايب" عمل درامي منتظَر لـ ليلى أحمد زاهر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 08:03 مساءً - تحتفل الفنانة الشابةبيوم ميلادها، والذي يصادف اليوم الموافق 30 أغسطس. وقد حرَص أفراد أسرتها على الاحتفال بهذا اليوم من خلال توجيه رسائل مؤثّرة لها، مليئة بكلمات الحب والدعم؛ بداية من زوجها المنتج والفنانإلى شقيقتهاووالدتها مدربة التمثيل السيدة هدى فاروق.وسوف نستعرض من خلال هذا الموضوع، كيف احتفلت عائلة ليلى أحمد زاهر بيوم ميلادها؟البداية كانت مع زوجها المنتج والفنان هشام جمال، الذي حرَص على توجيه رسالة مليئة بكلمات المحبة والدعم، وذلك من خلال نشر عدد من الصور التي جمعتهما، عكست اللحظات الرومانسية التي عاشاها معاً، من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".وعلّق هشام على الصور قائلاً: "نكتشف الحياة معاً. ونسعى لتحقيق أحلامنا معاً. أفخر برؤيتك تتألقين. وممتن لدعمك الدائم لي. كلّ سنة وأنتِ طيبة يا زوجتي وحب حياتي".وقد تفاعلت بدورها ليلى مع منشوره؛ معلقةً على كلماته بمزيد من المحبة والرومانسية قائلة: "لا أستطيع الانتظار لمشاركة المزيد من الحياة معك، حبيبي أحبك كثيراً".ويعَد هذا أول ذكرى ميلاد لليلى أحمد زاهر بعد زواجها، والذي أُقيم 23 أبريل الماضي، في حفل ضخم في منطقة هرم سقارة، بحضور حشد كبير من نجوم الفن، الذين حرَصوا على التواجد ومباركة العروسين، وكذلك تهنئة أحمد زاهر على زواج ابنته ليلى. وجاء في مقدمة الحضور: ريهام عبدالغفور، محمد سامي، مي عمر، لقاء سويدان، أحمد سعد، محمد حماقي وغيرهم من النجوم.اطلعي على أول ظهور للعروسين ليلى أحمد زاهر وزوجها هشام جمال بعد زفافهما: هكذا بدتوبرسالة مطوّلة من ملك أحمد زاهر لشقيقتها ليلى، عبّرت من خلالها عن مدى الحب وقوة العلاقة التي تربطهما، وذلك من خلال مقطع فيديو نشرته ملك عبْر حسابها على "إنستغرام"، يضم لقطاتهما وذكرياتهما معاً. وعلّقت عليه ملك قائلة: "صحيح مليانة الدنيا أحضان بس أنتِ مش أيّ مكان أنت بالنسبالي أمان".وأكملت ملك قائلة: "عيد ميلاد سعيد لأختي، رفيقة روحي، ملاذي الآمن، وصديقتي المُفضلة للأبد. أنتِ مش مجرد أخت. أنتِ عالمي كله. رابطنا لا يُوصف، إنه أقوى من أيّ شيء آخر في هذه الحياة. ليس مجرد أخوات، ولا مجرد صديقات مُقربات، إنه أعمق من كلّ ذلك".وتابعت ملك: "عندما أنظر إلى صورنا، أدركت أننا مررنا بكلّ شيء معاً، في السراء والضراء. لم تمُر لحظة واحدة منا بظروف جيدة أو سيئة من دون أن تكون الأخرى حاضرة، صامدة بجانبها. من الحضانة إلى أيام الدراسة، ندرس جنباً إلى جنب، نقضي الوقت مع نفس الأصدقاء، نرتدي نفس الملابس، نتشارك نفس الضحكات والدموع".وأضافت: "مررنا بالجامعة والتخرج معاً، نجحنا معاً، كبرنا معاً. وعشنا نفس الصحاب واللبس والضحك والدموع. حتى يوم فرحك كنت ببصلك بدموع فرحة، فخورة وسعيدة بكِ، ومهما بعدنا تحت سقفين مختلفين، هنفضل ماشيين سوا في كلّ خطوة".كما عبّرت ملك عن اعتزازها وفخرها بشقيقتها قائلة: "بالنسبة لي، لطالما كنتِ أكثر من مجرد أخت، أنتِ ابنتي، فرحتي، وأكبر نعمة في حياتي. أنا فخورة بكِ دائماً، وأشجعكِ دائماً، وأقف بجانبكِ في كلّ خطوة من رحلتكِ. أنتِ أكثر شخص أحبه، وأحتفل بكِ أكثر من نفسي، وسأظل ممتنة لله دائماً لأنه أدخلكِ إلى حياتي".واختتمت منشورها قائلة: "أفتقدكِ في كلّ لحظة، لكن لا شيء يُسعدني أكثر من رؤيتكِ مع مَن تُحبين، تعيشين الحياة التي تستحقينها، وتحققين كلّ ما يتمناه قلبكِ. وأعلم أن هذه مجرد البداية؛ لأنكِ خُلقتِ لتتألقي بلا حدود. أنتِ كلّ شيء بالنسبة لي، فخري الأبدي، وحبي الأكبر. عيد ميلاد سعيد يا أختي، يا ابنتي، يا قلبي. أنا مش عايزة غيرك دائماً وأبداً".يمكنكِ قراءة ليلى أحمد زاهر تدعم شقيقتها في أولى تجارِبها الإخراجية شنطة سفركما حرَصت مدربة التمثيل السيدةعلى تهنئة ابنتها ليلى بيوم ميلادها أيضاً، من خلال نشر صورة جمعتهما، عبْر حسابها على "إنستغرام". وعلّقت عليها قائلة: "عيد ميلاد سعيد لعروستي الجميلة وابنتي الجميلة وصديقتي إلى الأبد. أدعو لك طوال الوقت بأن يبارك الله في حياتك الخاصة وعملك يا نجمتي الصغيرة، أتمنى أن يمنحك الله كلّ أمنياتك. أحبك يا حبيبتي حتى حدود القمر. ودائماً معاً أماً وابنة وأصدقاء مميزين".في سياق آخر، تستعيد الفنانة ليلى أحمد زاهر نشاطها الفني من جديد بعد إجازة الزواج التي حصلت عليها خلال الفترة الماضية، من خلال مشاركتها في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، من خلال حكاية جديدة بعنوان "هند". يشارك في بطولتها إلى جانب ليلى أحمد زاهر، كلٌّ من: حازم إيهاب، حنان سليمان، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، عزوز عادل، ياسمين رحمي، وعدد آخر من الفنانين الشباب. والحكاية من تأليف هند عبدالله. وإخراج خالد سعيد. وإنتاج كريم أبوذكري. وتدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي مثير.على جانب آخر، تشارك الفنانةفي مسلسل آخر بعنوان "ولد وبنت وشايب"، وهو عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية، التي تقدّمها زينة عبدالباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions.والمسلسل من بطولة: أشرف عبد الباقي، إنتصار، ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، مروان المسلماني، علاء عرفة، فادي السيد. وتأليف محمد بركات، وأحمد فوزي صالح. وسيناريو وحوار السيد عبدالنبي.قد يعجبكِ وقالوا الشعر عن ليلى وحكاية عنوانها يسري ورنا: أغانٍ عبّر بها المشاهير عن فرحتهم بحفلات الزفافلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».