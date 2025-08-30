بعد نجاح حكاية Just you.. وجوه مختلفة لـ تارا عماد في السينما والتلفزيون قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 08:03 مساءً - حققت الفنانة تارا عماد نجاحاً جماهيرياً كبيراً طوال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع عرض حكاية "Just you"، إحدى حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"؛ حيث قدّمت تجرِبة درامية مليئة بالمفاجآت والإثارة والتشويق. لذا، هي تعتبرها واحدة من أكثر الشخصيات تعقيداً في مشوارها الفني؛ فقد حظيت تلك الحكاية بتفاعل كبير من قِبل الجمهور عبْر منصات التواصل الاجتماعي؛ حتى طالب البعض بجزءٍ ثانٍ منها.
ويُشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ويجز وتارا عماد، كلٌّ من: آسر ياسين، مايان السيد. والعمل تأليف وإخراج علي العربي. ومن المُقرر عرض الفيلم في دور السينما خلال وقتٍ لاحق من العام المُقبل.
"الجواهرجي" تأليف عمر طاهر. وإخراج إسلام خيري. ويشارك في بطولته كلٌّ من: لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، أحمد حلاوة الذي رحل عن عالمنا قبل أن ينتهي من تصوير مشاهده، إلا أن المخرج إسلام خيري أكّد أنه سيبحث عن حل فني للخروج من تلك الأزمة.
تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات، ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأساً على عقب، يجد نفسه عالقاً في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة؛ حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدماً بخطوة على الفوضى.
يمكنك قراءة.. تارا عماد لـ الخليج 365: أحب الرياض وكرم أهلها وفيلم درويش بذلت فيه جهوداً كبيرة
2025.. العام الأكثر حظاً لـ تارا عمادوبخلاف المشاركة في مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، تعيش تارا عماد حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، على مستوى السينما والتلفزيون؛ ليكون 2025 من أكثر الأعوام حظاً لها؛ إذ تشارك في أكثر من مشروع، بعضها في مرحلة التصوير، وأخرى جاهزة للعرض.
تفاصيل مسلسل "شاهد قبل الحذف"أول هذه الأعمال، التي تُشارك فيها تارا عماد، هو مسلسل "شاهد قبل الحذف"، الذي كان يحمل في البداية اسم "ولاد الأبالسة"، والذي تخوض من خلاله البطولة المطلقة؛ حيث تجسّد دور "مؤثرة" على إحدى المنصات الشهيرة، ويتم القبض عليها بسبب ممارسات غير مسؤولة.
تارا عماد تتعاون مع ويجز في أول أفلامهكما تتعاون مع مطرب الراب ويجز، في أولى تجارِبه السينمائية؛ حيث يخوض البطولة المطلقة من خلال فيلم يحمل اسم "وتر واحد"، والذي كان يحمل في البداية اسم "وتر حساس"؛ حيث انطلق تصويره مؤخراً من داخل مدينة العلمين الجديدة، قبل الانتقال إلى الديكور الرئيسي بالقاهرة.
https://www.instagram.com/p/DNsUpt6RKDA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DNsUpt6RKDA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
تارا عماد في أضخم فيلم سينمائي بالوطن العربيويأتي ذلك، إلى جانب مشاركة تارا عماد في فيلم "7Dogs"، والذي يُعَد أضخم فيلم في تاريخ السينما العربية؛ حيث بلغت تكلفة ميزانية إنتاج الفيلم 40 مليون دولار، وجرى تصويره بالكامل في المملكة العربية السعودية. ويُشارك في بطولته: كريم عبد العزيز، أحمد عز، منة شلبي، هنا الزاهد، سيد رجب، ناصر القصبي، هالة صدقي. وأيضاً ظهور عدد كبير من الفنانين العالميين كضيوف شرف خلال أحداث الفيلم، ومن أبرزهم: نجم سينما بوليوود سلمان خان.
تعاوُن مع محمد هنيدي ومنى زكي في "الجواهرجي"كما تتعاون مع الثنائي محمد هنيدي ومنى زكي، في فيلم "الجواهرجي" المؤجّل عرضه في دور السينما لأكثر من 4 أعوام تقريباً؛ حيث تأجّل أكثر من مرة، كان آخرها نهاية شهر يوليو الماضي، وذلك لأسباب إنتاجية غير واضحة، رغم أنه جاهز للعرض.
أحدث أعمال تارا عماد في السينماوفي سياق آخر، يُعرض لـ تارا عماد في دُور السينما حالياً فيلم "درويش"، والذي تصدّر شباك التذاكر في مصر، منذ بداية عرضه. والعمل إخراج وليد الحلفاوي. وتأليف وسام صبري. وإنتاج مشترك بين "ڨوكس ستوديوز"، و"ون تو ون". و"فيلم كلينك". و"فيلم سكوير" بطولة نخبة من النجوم منهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، خالد كمال، مصطفى غريب، أحمد عبدالوهاب، وظهور خاص للنجم محمد شاهين.
