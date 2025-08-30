مي عز الدين: ياسمين عبدالعزيز كانت سندي بعد وفاة والدتي

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 02:07 مساءً - تصدرت الفنانة مي عز الدين ترند مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حلت ضيفة على الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج ضيفي.

دعم حقيقي بعد رحيل والدتها

كشفتخلال اللقاء عن الدور الذي لعبته الفنانةفي حياتها بعد وفاة والدتها حتى تتجاوز هذه الصدمة وتعود لحياتها الطبيعية من جديد، وقالت عنها: "كانت حنينة عليا أوي، قعدت تنصحني وتقولي لازم تشتغلي، هتعرفي، لازم تحاولي، واتخانقت معايا. بعدها بأسبوع جالي قلبي ومفتاحه وافتكرتها".

وعلى الرغم من تقبلها لنصيحة ياسمين عبد العزيز ومشاركتها في مسلسل "قلبي ومفتاحه" لكنها لم تكن في أفضل حالتها، لكن الدعم الذي تلقته من الصناع ساعدها لتقديم أفضل لديها في شخصية ميار التي قدمتها، وقالت نصاً عن هذه التجربة: "آسر كان ساندني أوي ومتعاون معايا جداً، ودياب وأستاذة عايدة وأستاذ أشرف وكل الكاست كان داعم، والأساس في كل ده أستاذ تامر محسن، كان سند كبير أوي ليا في الفترة دي".

عادات مي عز الدين بعيداً عن الفن

كشفتأن هناك بعض العادات تغيرت في حياتها الشخصية بعد رحيل والدتها، مشيرة إلى أنها كانت لا تحب إجازة الصيف في الساحل الشمالي بسبب كرهها لزيارة الأماكن المزدحمة، لكنها قررت أن تخوض هذه التجربة خلال هذا العام.

أكدت مي أنها تحب الحيوانات للغاية كما تحب الزراعة كثيرًا وتحديدا النباتات الداخلية باعتبارها هوايتها المفضلة خارج التمثيل، وفيما يتعلق بتحضير الطعام أكدت أنها لا تميل للطبخ باعتبار أن الطعام في هذه الحالة يكون من باب المشاركة وليس تناول الطعام في حد ذاته.

آخر مشاركات مي عز الدين الدرامية

يُذكر أنشاركت في رمضان الماضي من خلال مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي دارت أحداثه حول امرأة مُطلقة ثلاث مرات وتسعى للعودة إلى عصمة زوجها من أجل ابنها الصغير وذلك عن طريق إيجاد رجل يقوم بدور الـ"مُحلل"، ثم تلتقي عن طريق الصدفة بسائق أوبر وهو غير متزوج، وتعرض عليه الزواج لحل أزمتها، دون أن تكشف له عن دافعها الحقيقي للزواج منه.

مسلسل "قلبي ومفتاحه" جاء من بطولة: آسر ياسين، مي عز الدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، محمود عزب، عايدة رياض، سارة عبد الرحمن، تقى حسام، أسامة أبو العطا، محمد علي ميزو، أحمد بسيوني وطلعت الشريف وضيفا الشرف ميس حمدان وعمر السعيد، والعمل من تأليف تامر محسن ومها الوزير ومن إخراج تامر محسن.

