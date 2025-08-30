أورلاندو بلوم يكشف الكابوس النّفسيّ وراء تحوّله الجسديّ لدوره الجديد

كشف الممثّل أورلاندو بلوم أنّ الحمية القاسية التي اتّبعها لأجل أحد أدواره أثّرت بشكل خطير في صحّته النّفسيّة، حتّى أنّه بدأ يعاني “البارانويا” والأفكار الدّخيلة.

بلوم البالغ من العمر (ثمانية وأربعين عامًا) أوضح أنّ تحوّله الجسديّ وخسارته اثنين وخمسين رطلًا من وزنه (ما يعادل ٢٣ كيلوغرامًا) من أجل تمثيل شخصيّة ملاكم معتزل في فيلم The Cut كان لهما انعكاسات كبيرة على صحّته العقليّة.

وفي مقابلة ببرنامج This Morning ، اعترف النّجم أنّه كان يتغذّى تقريبًا على التّونة والخيار فقط في الفترة الّتي سبقت التّصوير، وقال: “كنت منهكًا تمامًا… لم يكن لدي أيّة طاقة أو قدرة ذهنيّة. على الصعيدَين الجسديّ والنّفسيّ كنت دائم الغضب… شخصًا فظيعًا يصعب تحمّله.”

وأشار إلى أنّه عمل مع خبير التّغذية فيليب غوليا، وهو نفسه الّذي تعاون مع النّجم كريستيان بيل في حمياته الصّارمة. وقد نصحه غوليا بتقليص وجباته من ثلاث إلى اثنتين، قبل أن يتمّ حرمانه تدريجيًّا من معظم الأطعمة حتّى اقتصر نظامه على التّونة والخيار لمدّة ثلاثة أسابيع فقط.

وأضاف بلوم: “حينها بدأت أعاني البارانويا وأفكار دخيلة تلاحقني باستمرار”.

كما أوضح أنّ غوليا كان يتابع باستمرار فحوصات دمه لمراقبة وضعه الصّحّيّ، مؤكّدًا: “نحن كبشر من المفترض أن نأكل وننام ونهتمّ بأنفسنا. الأمر أشبه برسالة عن الحدود القصوى الّتي قد يذهب إليها شخص ما فقط ليحصل على فرصة ثانية. وأعتقد أنّ هذا شعور يمكن الجميع أن يتماهى معه.”