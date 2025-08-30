تُركي آل الشّيخ يكشف عن إصابته بوعكة صحّيّة شديدة

أعلن المستشار تركي آل الشّيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامّة للتّرفيه (GEA) إصابته بفيروس كورونا، عبر منشور على حساباته في مواقع التّواصل الاجتماعيّ، إذ كتب: “للأسف أعاني من كورونا شديدة! الحمد لله”.

هذا المنشور أثار قلق محبّيه الّذين تفاعلوا ضمن خاصّيّة التّعليقات، إذ تمنّوا له الشّفاء العاجل.

نذكر أنّ مجلّة “بوكسينغ نيوز” المتخصّصة في شؤون الملاكمة منحت المستشار تركي آل الشّيخ، مؤخّرًا، لقب أبرز شخصيّة رياضيّة للعام وذلك للعام الثّاني على التّوالي.

كما أطلق معالي المستشار في وقت سابق، الهويّة الرّسميّة لليوم الوطنيّ السّعوديّ الخامس والتّسعين الّتي جاءت بشعار “عزّنا بطبعنا” ويمثّل الشّعار مرور خمسة وتسعين عامًا من العزّ والفخر للوطن، معبّرًا عن قيم الأصالة المتجذّرة في طباع السّعوديّين وهويّتهم الوطنيّة.