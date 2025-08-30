مي عز الدين تخطف الأنظار بجمالها الطبيعي على البحر .. شاهدوا إطلالتها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 30 أغسطس 2025 01:34 صباحاً - تواصل الفنانة مي عز الدين تصدرها ترند محركات البحث على موقع "جوجل" ومنصات السوشيال ميديا، وذلك من خلال كشفها عن إطلالتها من عطلتها الصيفية التي تقضيها في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي؛ ويأتي ذلك بالتزامن مع تواجدها الملحوظ على منصات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وتحديداً على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

مي عز الدين تخطف أنظار الجمهور

شاركت النجمة مي عز الدين جمهورها ومحبيها من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستغرام"؛ آخر إطلالاتها، حيث ظهرت من خلال مقطع فيديو يضم مجموعة من صورها أمام البحر أثناء قضائها عطلتها الصيفية.

حيث تألقت مي بفستان صيفي مميز بألوانه؛ جمع بين الأبيض والأسود وألوان أخرى؛ وملفت بقصته الملتفة حول رقبتها، واعتمدت تسريحة الكعكة مع فِرق وسطي مميز، وأكملت إطلالتها بمكياج ناعم يلائم أجواء الصيف أظهر رقة وجمال ملامحها؛ كما ارتدت نظارات شمسية سوداء كبيرة.