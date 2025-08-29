لقطات مرحة وعفوية وأخرى رومانسية من جورج كلوني تخطف الأضواء خلال حضوره رد كاربت Jay Kelly

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 06:57 مساءً - على عكس ما كان متوقعاً من غياب جورج كلوني عن حضور رد كاربت فيلمه المشارك بمهرجان فينيسيا السينمائي جاي كيلي Jay Kelly، بسبب الأزمة الصحية التي منعته من حضور فعاليات انطلاق المهرجان وحضور المؤتمر الصحفي للفيلم في اليوم التالي، حرص على التواجد بجانب زملائه وفريق عمل الفيلم مع زوجته أمل كلوني وقام بنشر روح الفكاهة المعتاد عليها منه.

جورج كلوني ينشر السعادة بطريقته على الرد كاربت

تواجد جورج كلوني على رد كاربت فيلم جاي كيلي Jay Kelly، المشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بنسخته الـ82 متحدياً الوعكة الصحية التي مر بها في الساعات التي سبقت حضوره، وبطريقته الطريفة المعتادة بدت عليه السعادة، حيث كان يقوم بتصرفات مرحة منها ضربه بقوة ذيل فستان زوجته أمل كلوني الذي كان ينفخه الهواء بشكلٍ لافت.

ولم تكن تلك هي اللحظة الفكاهية الوحيدة لـ جورج كلوني، بل قام بممازحة المصوريين المصطفين على جانبي الرد كاربت، حيث أخذ كاميرا فوتوغرافية من إحداهم وقام بتصوير زملائه. وكانت اللقطة الأكثر مرحاً حينما ركز الكاميرا على وجه النجم المشارك في الفيلم آدم ساندلر الذي اصطنع وجهاً عبوساً حين اللقطة، وبعدها رجع مبتسماً لما قام به كلوني.

وبالطبع رومانسية أمل وجورج كلوني- الزوجان الأشهر في هوليوود- كانت حاضرة على الرد كاربت، حينما قام كلوني بتقبيل يد زوجته أمام الحضور، وكأنه يريد أن يرسل رسالة ينفي فيها مزاعم انفصالهما الذي تردد في الآونة الأخيرة.

إشادة كبيرة بفيلم Jay Kelly وتصفيق حار

بعد التقاط الصور الفوتوغرافية على السجادة الحمراء، توجه نجوم العمل لحضور العرض الأول للفيلم بمهرجان فينيسيا السينمائي، الذي انتهى بنجاح عكسه تصفيق حار امتد لأكثر من 8 دقائق، هذا النجاح اعتبره البعض بداية رحلة جاي كيلي للأوسكار بعد المراجعات الأولية الإيجابية للفيلم.

Jay Kelly... مشاركة جورج كلوني بمهرجان فينيسيا

يشارك جورج كلوني بمهرجان فينيسيا السينمائي بنسخته الـ82 بفيلم Jay Kelly، يقدم الفيلم مزيجاً بين الكوميديا والدراما، من خلال قصة الممثل الشهير جاي كيلي (جورج كلوني)، الذي يجد نفسه في مواجهة أزمة وجودية في مرحلة متقدمة من مسيرته، برفقة مدير أعماله المخلص رون (آدم ساندلر).

ينطلق الثنائي في رحلة عبر أوروبا، حيث تتقاطع المحطات الجغرافية مع محطات داخلية من المواجهة الذاتية، الأسئلة عن العلاقات الأسرية، الخيارات الحياتية، والإرث الذي سيتركانه وراءهما.

الفيلم يجمع بين الفكاهة الحزينة والتأملات العميقة، مقدّماً معالجة متعددة الطبقات لمسائل الشهرة والزمن والهوية، على نحو يجعل التجربة السينمائية أقرب إلى تأمل إنساني شامل في معنى النجومية وما يرافقها من عزلة وتحديات.

الفيلم من إخراج نواه بومباخ، ويضم طاقم التمثيل آدم ساندلر، إميلي مورتيمر، رايلي كيو، لارس إيدينغر، غريتا جيرفيغ، لويس بارتريدج، لورا ديرن، ومن المقرر أن تُطلق نتفليكس الفيلم عالمياً في 5 ديسمبر.

