الحلقة الأخيرة من مسلسل220 يوم: صبا مبارك وكريم فهمي يخوضان مغامرة مثيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 05:08 مساءً - برغم الألم الشديد الناتج من عملية الولادة القيصرية، وبرغم تعليمات الأطباء المشددة من عدم الاقتراب من الحضانة، إلا أن مريم (صبا مبارك) تخالف هذه التعليمات، وتحرض أحمد (كريم فهمي) على الذهاب خلسة إلى هناك في مغامرة غير محسوبة، جاء ذلك ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل 220 يوم الذي يُعرض على قناة إم بي سي بالتوازي مع إحدى المنصات الرقمية.

فرح وخوف

يقرر الأطباء منع أحمد من زيارة ابنته بالحضّانة، حرصاً على الأطفال من جهة، وعلى حالة أحمد الصحية من جهةٍ أخرى، فيعيش حالة من الحزن لكونه مقبل على عملية استئصال لورم خبيث بالمخ دون أن يرى ابنته المولودة قبل موعدها، لتفاجئه مريم وتقلب هذه الأجواء الحزينة إلى حالة من البهجة والضحك وفي مشهد كوميدي يتسلل الإثنان إلى الحضّانة ليلاً، ليتم ضبتهما متلبسين كاللصوص.

وفي محاولة أخرى منها لإدخال البهجة إلى قلبه، تفاجئ مريم حبيبها بقص شعرها على الطريقة التي يحبها والتي طالما رفضتها من قبل، ليصبح آخر شيء يراه قبل دخوله إلى غرفة العمليات، هو طلة مريم المبهجة بقصة الشعر التي يحبها وابتسامة عريضة تبعث فيه الأمل بالشفاء وتخفي وراءها قلقاً كبيراً وخوفاً شديداً من الفقد.

مسلسل 200 يوم

مسلسل "" عمل درامي مشحون بالعاطفة والتوتر، جاءت أحداثه حول "أحمد" الذي يواجه خطر الموت بسبب جراحة خطيرة، تكتشف مريم حملها بطفلتهما الأولى، ليفصل بين الحدثين 220 يومًا قد تقلب حياتهما رأسًا على عقب، والعمل جاء تحت قيادة المخرج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين نادر، وبطولة صبا مبارك،، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، لينا صوفيا وميرا دياب.

