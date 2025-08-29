تعرض جوي نجم زوجة عاصي الرحباني لأزمة قلبية.. وهذا ما تمنته

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 05:08 مساءً - نشرت جوي نجم زوجة عاصي الرحباني نجل الفنان الراحل زياد الرحباني غير البيولوجي عبر حسابيها على إنستغرام وفيسبوك مؤخرًا صورة لها وهي ممددة على سرير المستشفى وبدت بملامح متعبة وحزينة، وكتبت تعليقًا على الصورة تشرح من خلاله أنها تعرضت لأزمة قلبية. وتأتي هذه الإصابة بعد فترة قصيرة على وفاة الفنان والموسيقار الراحل زياد الرحباني.

نشرت جوي نجم عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة وهي ممددة على سرير المستشفى

ظهور جوي بكل فيديوهاتها يتسم بالتفاؤل والضحكة التي لا تفارقها

جوي نجم هي زوجة عاصي الرحباني نجل زياد الرحباني غير البيولوجي ولديهما ولدان. ودائمًا ما يشارك عبر صفحته على الفيسبوك لحظاته العائلية الدافئة من خلال العديد من الصور مع زوجته وولديهما. وهو خريج جامعة الكسليك حيث نال شهادة في الإخراج التلفزيوني والسينمائي.

فيما زوجته جوي نجم كما تعرّف عن نفسها على صفحتها على إنستغرام هي معالجة نفسية، مدربة تربية إيجابية، ومعالِجة بالفن، ومعالِجة صوتية وممارِسة للعلاج الفني الإبداعي الشامل المتكامل. وتضع جوي نجم شعارًا عبر حسابها على إنستغرام " ابتسم، فطريقك سوف يصبح أكثر سلاسة". وتنشر باستمرار فيديوهات توعوية ونصائح وإرشادات مفيدة لحياة أفضل. واللافت أن ظهورها بكل فيديوهاتها يتسم بالتفاؤل والضحكة التي لا تفارقها وتزين كل اللحظات التي تطل بها في الفيديوهات. وكذلك تمتلىء صفحتها برسوماتها الخاصة فهي تمتلك موهبة بالرسم. وتهوى الرقص والعزف على البيانو.

نشرت جوي نجم صورة وهي ممددة على السرير من داخل المستشفى



وضعت جوي نجم تعليقًا على صورتها التي نشرتها وهي ممددة على السرير من داخل المستشفى ذكرت من خلاله أنها أصيبت بأزمة قلبية متمنية تجاوزها من دون أي مضاعفات وكتبت "منذ الأمس قلبي يعمل ضد إرادتي. عدم انتظام ضربات القلب المجنون حان وقت التوقف، أتمنى أن أتجاوز ذلك دون أي مضاعفات". وعلى جانب الصورة، كتبت أيضًا مشيرة إلى أهمية أن يحظى المرء بصحة جيدة لأن الصحة كنز وثروة لا يمكن تعويضهما قائلة: "لا شيء يُمنح، الصحة ثروة".

بداية أزمة جوي نجم الصحية مع مشاكل القلب

أزمة جوي نجم الصحية مع مشاكل القلب تعود لسنوات بعيدة منذ مرحلة طفولتها تقريبًا. وتروي في لقاء مع الإعلامية رانيا برغوث في بودكاست "نقطة ع السطر" أنها وبينما كانت تركض في إحدى المرات وهي بعمر الـ 12 عامًا سقطت أرضًا فخضعت لفحوصات طبية. فتبين أن لديها مشكلة بالقلب ولكن لم يكن هناك خطورة على حياتها حينها. ومع بلوغها عامها الدراسي الأخير وقبل دخولها الجامعة، بدأ يظهر عليها علامات أخرى منها عوارض التعب الجسدي. فتم الاعتقاد أنها أمور مرتبطة بالتوتر. في العام 2011 سافرت إلى قطر للعمل بمفردها بالبداية قبل أن يلحق بها زوجها عاصي الرحباني. وهناك راحت تعاني من عوارض عدة قوية بالقلب بالاضافة لعدة أمراض أصابت جسدها. فصارت تتردد يوميًا إلى المستشفى لإشراف على وضعها طبيًا حيث كانت تتلقى الدواء للقلب ويخضعونها أيضًا لصدمات كهربائية بالقلب. وبعد مرورها بمعاناة طويلة، تزايد حجم مشكلة القلب لديها وترافق ذلك مع مشكلة كبيرة بالغدة الدرقية ثم تعرضت لمشاكل بالإمعاء والرئتين وخضعت لثلاث عمليات بالمثانة البولية وكذلك لإصابة بقرنيتيْ عينيها اللتين أصابهما الجفاف أيضًا. وكانت ماتزال جوي نجم عروسًا جديدة وكان الأمر صعبًا عليها فهي صارت تتنقل من مشكلة صحية لأخرى. ثم أُصيبت بورم سرطاني في رجلها وخضعت لعملية لاستئصاله. فتفاقمت عليها وطأة المشاكل الصحية وهي كانت في العشرينات من عمرها بعد وصارت تحس أنها بالأربعين وأكثر. داهمتها الأمراض بعمر مبكر والحياة أجبرتها أن تكبر سنًا قبل الأوان.

وتخبر جوي نجم أنها في غضون ثوانٍ قليلة كان يصاب قلبها بأزمة فتنتقل فورًا إلى المستشفى للعلاج. فصارت تعيش اللحظة بكل تفاصيلها وبسلام. ثم خضعت لعملية قلب ولكن ليس ما يسمى بعملية القلب المفتوح إنما جراحة بالمنظار خضعت لها بعد ولادة ابنها الثاني بثمانية أشهر حيث كانت تتألم باستمرار وقلبها كان ضعيفًا وتقول إنها كانت مصابة بـ "كهرباء القلب" (أعراض اضطراب نبضات القلب) وقد استغرقت الجراحة أربع ساعات. وذكرت جوي أنها تعرضت لخطأ طبي أثناء الجراحة أصاب عصب القلب. وتبع العملية الكثير من العوارض والتهابات بالقلب. ويبدو أنها ماتزال تعاني من أزمات بالقلب وهو ما تعرضت له مؤخرًا وفق ما نشرته عبر ستوري حسابها على إنستغرام. تروي جوي أنها كانت تلقب بالمدرسة والجامعة بـ"الفراشة الطائرة" ولكن انقلبت حياتها رأسًا على عقب بسبب الأمراض ولكنها وبعد صراع تقبلت كل الأمراض وتأقلمت معها. وتكشف جوي نجم أنها ومع كل أوجاعها تعتبر أن هناك رسالة لكل مرحلة مَرضية تمر بها وخرجت من الحياة بشعاريْ البساطة والمحبة. والحياة تعني بالنسبة لها زرع ابتسامة بحياة كل شخص لأن الفرح بحد ذاته علاج بحياتها.

زياد وعاصي الرحباني

وكان الفنان زياد الرحباني المولود في العام 1956 تزوج من دلال كرم ورزق منها بولد، أُطلقا عليه اسم "عاصي" تيمنًا باسم جده الفنان الراحل القدير المؤلف الموسيقي والمسرحي والشاعر عاصي الرحباني. ولكن تبيّن بوقت لاحق أن عاصي ليس الابن البيولوجي له.

في العام 1979 تزوج زياد الرحباني وهو بعمر الـ 23 عامًا من دلال كرم وهي كانت أصغر منه بسنة واحدة. تعارفهما جاء خلال بروفات مسرحية "ميس الريم" حيث كانت دلال ضمن فريق الدبكة. فأغرم بها زياد وتزوجا وكتب لها بعض الأغاني لعلّ أشهرها "مربى الدلال". وقد جمعهما حب كبير ولكن بمرور الوقت بدأت تنشأ الخلافات الزوجية التي أدت إلى طلاقهما. ووفق تصريحات زوجته دلال كانت الديون تتفاقم عليهما بالاضافة لعدم الاستقرار المنزلي لزياد وانشغاله الدائم بأعماله وأصدقائه. وجاء انفصالهما بعد ثلاثة أشهر فقط من ولادة عاصي.

