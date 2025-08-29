اليوم الثاني من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي .. الفيلم السعودي "هجرة" حاضر بقوة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 05:08 مساءً - رغم هطول الأمطار بغزارة في اليوم الثاني من مهرجان فينيسيا السينمائي في دورته الثانية والثمانين، إلا أن فعالياته شهدت أحداثاً مهمة، مع عروض الأفلام الخاصة التي شاركت بالمهرجان، حيث شهد اليوم الثاني العرض العالمي الأول للفيلم السعودي "هجرة"، وعلى الرغم من حالة جورج كلوني الصحية إلا أن ذلك لم يمنعه من حضور العرض الخاص لفيلمه جاي كيلي Jay Kelly برفقة زوجته أمل علم الدين كلوني. كما شهدت السجادة الحمراء للمهرجان تنافس النجوم والنجمات بأجمل الإطلالات.

ونستعرض لكِ في "الخليج 365" أبرز ما حدث في اليوم الثاني من مهرجان فينيسيا 2025، حتى لا يفوتكِ أي شيء.

مشاركة عالمية للفيلم السعودي "هجرة" في مهرجان فينيسيا السينمائي

نجوم وصناع الفيلم السعودي هجرة من مهرجان فينيسيا - صورة خاصة لسيدتي تصوير يوسف بوهوش



حضور لافت وقوي من صناع عمل الفيلم السعودي "هجرة" للمشاركة في العرض العالمي الأول الخاص بهم، في اليوم الثاني من مهرجان فينيسيا 2025، حيث يُعرض الفيلم في قسم "فينيسيا سبوتلايت – Venezia Spotlight" المخصص لتسليط الضوء على أبرز الإنتاجات السينمائية.

ورغم هطول الأمطار بقوة على مقر عرض الفيلم، حرص نجوم "هجرة" على الدخول إلى السجادة الحمراء معاً، في موكب ضم المخرجة شهد أمين وشقيقتها عارضة الأزياء غالية أمين المشاركة في بطولة الفيلم، مع النجوم خيرية نظمي، نواف الظفيري، لمار فدان، وفيصل بالطيور الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي ومنتج الفيلم، وشيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وأنطوان خليفة، مدير البرنامج السينمائي العربي والكلاسيكي في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والمنتج محمد حفظي، وحرص على مشاركتهم فرحة العرض العالمي الأول ألبرتو باربيرا مدير مهرجان البندقية السينمائي.

ويدور فيلم "هجرة" حول جنى، البالغة من العمر 12 عاماً، التي تنطلق في رحلة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج مع جدتها الصارمة ستي، وشقيقتها المتمردة سارة، البالغة من العمر 18 عاماً. ولكن قبل وصولهن إلى وجهتهن، تختفي سارة، ما يُجبر جنى وستي على البحث عنها في رحلة محمومة وعاجلة.

نجوم Bugonia على سجادة مهرجان فينيسيا الحمراء

حرص العديد من النجوم والنجمات حول العالم على حضور العرض الخاص لفيلم Bugonia، حيث تلألأت السجادة الحمراء بتواجد رائع وحافل لمشاهدة الفيلم، بجانب صناع الفيلم يورغوس لانثيموس، إيما ستون، أيدان ديلبيس وجيسي بليمونز، حيث حرص فريق عمل الفيلم على التقاط الصور التذكارية وإمضاء الأوتوغرافات للجمهور المصطف.

وكان حضور إيما ستون على السجادة الحمراء لافتاً وتترقبه عدسات الكاميرات، خصوصاً بعد حلاقتها لشعرها من أجل هذا العمل السينمائي، وارتدائها لشعر مستعار لفترة طويلة.

جورج كلوني ينضم لفريق Jay Kelly على رد كاربت مهرجان فينيسيا رغم حالته الصحية

جورج كلوني وزوجته أمل كلوني في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الثاني والثمانين (George Clooney and his wife Amal Clooney at the 82nd International Venice Film Festival). مصدر الصورة: Tiziana FABI / AFP



أثار انسحاب جورج كلوني من بعض فعاليات مهرجان فينيسيا رغم وصوله إلى البندقية الساحرة منذ اليوم الأول، الكثير من التساؤلات، والتي تم إيضاحها فيما بعد بأمور تتعلق بحالته الصحية، حيث يعاني من التهاب حاد في الجيوب الأنفية، ولهذا اعتذر عن عدم حضور المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم الذي أقيم عصر الخميس.

ورغم تناقل العديد من الأنباء التي تؤكد غيابه عن حضور العرض الخاص لفيلمه جاي كيلي Jay Kelly، ورغم هطول الأمطار بشكلٍ كثيف على مدينة فينيسيا الإيطالية التي تحتضن المهرجان السنوي العريق، فاجأ جورج كلوني برفقة زوجته أمل كلوني، الحضور والصحافة بانضمامه لفريق فيلمه جاي كيلي على السجادة الحمراء، كما حرص أيضاً عدد كبير من النجوم والمشاهير على حضور عرض فيلم جاي كيلي Jay Kelly.

إطلالات نجمات اليوم الثاني من مهرجان فينيسيا: حضور عربي وعالمي

نجود الرميحي في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365

إطلالات لافتة للنجمات على سجادة مهرجان فينيسيا الحمراء في دورته الـ 82 في يومه الثاني خصوصاً مع حضور عربي لافت للمدونة نجود الرميحي التي شاهدناها متألقة بفستانها الأسود المنفوش، من قماش الأورغنزا البراق الأسود، ويتميز بخصر منخفض مع تنورة منفوخة طويلة، مرصع بأحجار سوداء، من توقيع رامي قاضي.

إيما ستون Emma Stone في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



في المقابل شاهدنا إطلالات النجمات العالميات على غرار إيما ستون Emma Stone التي أطلت بفستان أبيض مطرز بأحجار وخيوط فضية من توقيع لويس فويتون، لإطلالة غاية في النعومة. أما باقي الإطلالات فيمكنكِ الاطلاع عليها من هذا الرابط.

الألماس والأحجار المُلونة حاضرة بقوّة في اليوم الثاني من مهرجان فينيسيا

وفي اليوم الثاني من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025، خطفت السجادة الحمراء الأضواء بتحوّلها إلى منصة تألق راقية، حيث تمازج بريق السينما بسحر المجوهرات الراقية. ولم تكن الفساتين المبهرة وحدها محور الاهتمام، بل برزت قطع المجوهرات لتروي قصصاً من الإبداع والترف، إذ زيّنت النجمات إطلالاتهن بقطع أيقونية من دور عالمية لتجسّد كل منها لغة مختلفة من الفخامة.

وتنوّعت اختيارات بين الأحجار الكريمة الملوّنة التي أضافت لمسة من التوهج لإطلالات النجمات بالفساتين البراقة، حيث تعتبر المجوهرات على السجادة الحمراء رمزاً أساسياً تتلألأ به النجمات.

على سبيل المثال، اختارت الممثلة الإيطالية بيرناديتا بوركارولي Benedetta Porcaroli عقداً ضخماً بديع التصميم هو عقد RIVIÈRE ZIGZAG من بوميلاتو Pomellato تم تصميمه بطريقة مميزة ليكون عقد riviere غير كلاسيكي من خلال عدم التماثل، حيث تألف من سلسلة من الذهب الوردي متقاطعة مرصوفة بالألماس وتناثرت فيما بينها أحجار من التورمالين الأخضر بوزن إجمالي يصل إلى 47.31 قيراط.

كما شاهدنا الممثلة نومي راباس Noomi Rapace، التي اختارت أقراطاً مرصعة بأحجار الروبي وحجر ألماس كبير تشبه السيوف، مع دبوس ماسي زين ظهر ياقة المعطف، وللمزيد من مجوهرات النجمات في اليوم الثاني طالعي هذا الرابط.

المكياج الطبيعي وتسريحات الشعر العفوية تزين إطلالات النجمات في اليوم الثاني من مهرجان فينيسيا

Embed from Getty Images

من خلال الجولة الجمالية على السجادة الحمراء لليوم الثاني من مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، بدا واضحاً أن النجمات فضّلن المزج بين الصيحات الطبيعية المشرقة واللمسات الجريئة المتجددة. فالبشرة المتوهجة الموحدة اللون شكلت القاسم المشترك، مع حضور بارز للشفاه النيود الشفافة أو اللامعة، إلى جانب اعتماد بعض الدرجات القوية كالبرغندي والوردي الحيوي. أما العيون فقد تنوعت بين الظلال الترابية الناعمة واللمسات اللامعة بالفضي أو الذهبي، وصولاً إلى الكحل الأخضر أو الأسود الجريء، الذي أضفى على بعض الإطلالات بعداً عصرياً لافتاً. وهكذا، أكد اليوم الثاني من المهرجان أن جماليات السجادة الحمراء لهذا العام ستسير بخطى واثقة نحو مزيج متناغم؛ يجمع بين النعومة الكلاسيكية والجرأة العصرية.

