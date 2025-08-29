رد ناري من شمس البارودي على التعليقات المسيئة: الخرف أصابكم أنتم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 03:59 مساءً - خرجت الفنانة المعتزلة شمس البارودي عن صمتها لترد على التعليقات التي طالتها مؤخراً بعد كتابتها الأخيرة والمستمرة عن زوجها الفنان حسن يوسف منذ رحيله، حيث وصفها بعض المنتقدين بأنها "كبرت وخرفت"؛ لتوجه رسالة قوية جعلتها تتصدر محركات البحث على موقع غوغل خلال الساعات الماضية.

دفاع عن كتاباتها وآرائها

فتح صفحتها للجمهور بعد وفاة زوجها

شمس البارودي ترد على منتقدي منشوراتها عن حسن يوسف

وقالت شمس البارودي عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك": "لما تفرد البعض بتصور أنفسهم أنهم الصالحون زكوا أنفسهم ولم يقفوا بعد بين يدي ملك الملوك؛ فما لكم كيف تحكمون؟! جحافل التكفير ظنوا أنهم المخولون بالأمر بالمعروف والنهي -في نظرهم- عن المنكر، لدينا علماء ثقات نأخذ منهم ديننا الصحيح. وأؤكد أن لي صفحة منذ عشرين عاماً أكتب وأنشر فيها ما أراه كفرد من مجتمع حر، وكان زوجي يقرأ ما أكتب".وأضافت مؤكدة: "كل ما في الأمر أني فتحت الصفحة عامة لأتحدث عن حبيبي وشريك عمري الإنسان، بعدما عرفه الجميع كفنان فقط، يعني يا هؤلاء، أكتب وأسجل آراء منذ عشرين عاماً، وليس بعد وفاة زوجي حبيبي، هذا لمن يعلقون ماذا حدث لها بعد وفاة زوجها. ويقولون لقد كنتِ قابعة في بيتك ليس لك حس ولا صوت، أنتم من تصورتم بعقولكم هذا. أنا رأيي وصوتي لم ولن أكتمه ما حييت".

وردت شمس البارودي بشكلٍ قوى على إحدى التعليقات التي طالتها بالسخرية قائلة: "تعلق إحدى التافهات أصلها كبرت وخرفت، الخرف أصابك أنتِ يا محدودة العقل والزمان. أما حفاظ القرآن مثلنا فلا يخرفون، فكلام الله منهجهم، ولا يحرمون ما أحل الله. وسيد الخلق أباح الغناء بالدف، وهذا ما كان متوافراً في زمانه صلى الله عليه وسلم. حبيبي يا رسول الله، لم تكن فظاً ولا غليظ القلب، ودام حزنك على حبيبتك أم المؤمنين السيدة خديجة، وكنت تعلن عن حبك وشوقك لها".

التمسك بذكريات الزوج والابن الشهيد

حب استمر نصف قرن

وفاة الفنان حسن يوسف

وتابعت موجهة حديثها لمنتقديها: "​​​​​من أنتم لتمنعوني من التحدث عن حبيب عمري وذكره بمعشره الطيب مع أطيب الكلام الراقي المحترم؟! ومن أفتى لكم أني لا أتصدق عنه، ولا أطعم، ولا أختم كتاب الله العديد من المرات له، ودعائي ساجدة له ولابننا الشهيد عبد الله؟! أراكم تقفون على أظافر أرجلكم مشرئبين هاتوها نعلمها الدين لقد حادت عن الدين! وكأن الدين أُنزل عليكم أنتم ولم يبلغنا به سيد الخلق، ووصلنا لعلماء ثقات معاصرين نأخذ منهم الدين الصحيح!".واستكملتحديثها: "تروني كبرت عن التحدث في حب زوجي، لأن قلوبكم وعقولكم شاخت ولا تعرف مشاعر الحب الذي بدأ في ريعان الصبا وظل معنا أكثر من نصف قرن، يحيطه جمال عطايا الله وبركاته بالتزامنا بتعاليم ديننا الحنيف، واختلاطنا ومجالستنا في منزلنا لكبار العلماء وليس لصغار من عرفوا من الدين الفتات أمثالكم، أكرر عليكم أنفسكم، فلم تكن هدايتنا لإرضائكم، بل لرضا الله فقط. هل فهمتم؟".الجدير بالذكر أن الفنان حسن يوسف رحل عن عالمنا في أكتوبر الماضي 2024 عن عمرٍ ناهز الـ90 عام، وأعلنت وقتهاخبر رحيله عبر حسابها على فيس بوك، وكشفت أن زوجها الراحل كان يعيش في حالة حزن بعد رحيل نجله عبد الله غرقاً في أثناء قضاء إجازة الصيف، ومنذ الوفاة وتنشر شمس ذكرياتها مع زوجها الراحل على فيس بوك وتكشف كم كان رجلاً عظيماً.

