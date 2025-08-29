نواف الظفيري لـ الخليج 365: عرض فيلم هجرة في مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 تجربة فخر

بعد العرض العالمي لفيلم "هجرة" في مهرجان فينيسيا السينمائي.. "سيدتي" تلتقي نواف الظفيري الذي شاركنا مشاعره تجاه هذه التجربة الاستثنائية، وتحدث عن التحديات التي خاضها في تجسيد شخصيته، وكيف نجح العمل ـ من خلال تصويره في مواقع متعددة بالسعودية ـ في عكس رؤية المملكة ونهضة السينما… pic.twitter.com/hXrs5Pjof8 — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 28, 2025

تضافر جميع الجهات السعودية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 03:59 مساءً - أعرب الفنانعن سعادته البالغة بعرض الفيلم السعودي "" لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الـ 82 من، مشيراً إلى أن التجربة كانت في البداية تحمل بعض القلق والخوف، لكون العرض الأول خارج السعودية ، لكنه سرعان ما شعر بتفاعل الجمهور وحماسه، مؤكداً أن الحضور أظهر تعطشاً كبيراً للفن.فريق الفيديوأجرى اللقاء: معتز الشافعيتصوير الفيديو: يوسف بوهوشأعده للنشر: محمد المعصراويوكشف نواف الظفيري خلال لقائه مع كاميرا "" على هامش العرض الخاص لفيلم "" بـ مهرجان فينيسيا السينمائي 2025، أن شخصية "أحمد" التي يجسدها في الفيلم تطلبت جهداً كبيراً وتحضيراً مكثفاً، مشيداً بفريق العمل كاملاً، من المخرجة شهد أمين إلى زملائه كريم، محمد الدراجي، وزميلاته في البطولة، قائلاً إن النتيجة النهائية جاءت ثمرة تعب جماعي، وهو ما انعكس في رضا الجمهور.— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)قد تحبين قراءة.. رحلة فيلم هجرة إلى فينيسيا تبدأ بأول تعليق من صنّاعهوأضاف أن أجمل ما لمسه خلال العرض هو تعليق إحدى الحاضرات الإيطاليات التي أعربت عن رغبتها في زيارة السعودية بعد مشاهدتها للفيلم، مؤكداً أن العمل نجح في تقديم صورة مختلفة وغنية عن المملكة، بعيداً عن الصورة النمطية التي تقتصر على الصحراء، إذ أبرز جمال الطبيعة السعودية بتنوعها بين الغابات والثلوج والبحار والمعالم المتنوعة من الجنوب إلى الشمال ومن تبوك إلى العلا.وأشار الظفيري إلى أن الفيلم يمثل مشروعاً مهماً تضافرت فيه جهود جهات سعودية عدة، ليخرج بهذا المستوى، مؤكداً أن هذا النجاح يعود بالأساس إلى دعم ورؤية سمو ولي العهد الأمير، الذي ساهم في خلق بيئة فنية متكاملة، أتاحت للفنانين السعوديين أن يعملوا بروح واحدة وبالتكامل بين مختلف المهرجانات والمؤسسات الفنية داخل المملكة. — مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)إقرئي أيضاً.. مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تشارك بـ 5 أفلام في مهرجان فينيسيا الـ82

فيلم "هجرة" يعد أبرز المشاركات التي تحظى باهتمام خاص هذا العام، بعدما استطاعت مخرجته السعودية شهد أمين، أن تثبت نفسها كواحدة من أبرز المخرجات الصاعدات؛ بفضل أسلوبها السينمائي الشعري المتفرد. الفيلم يحظى بدعم من صندوق البحر الأحمر السينمائي، ويُعرض ضمن برنامج "فينيسيا سبوتلايت"، في عودة جديدة لأمين إلى المهرجان بعد نجاح عرض فيلمها الروائي الأول "سَعَف" عام 2019 على أرض ليدو.

أبطال وقصة فيلم هجرة

الفيلم السعودي "هجرة"، يشارك في بطولته كل من: خيرية نظمي، نواف الظفيري، لمار فدان، براء عالم، رغد بخاري، عبدالسلام الحويطي، تأليف وإخراج: شهد أمين، وتتلخص القصة حول الرابطة التي تنشأ بين أجيال مختلفة من النساء السعوديات، خلال رحلة عبر الصحراء إلى مكة. عندما تختفي الحفيدة الكبرى، تسافر الجدة شمالًا؛ بحثًا عن المراهقة المفقودة.

ويدور فيلم "هجرة" حول جنى، البالغة من العمر 12 عامًا، التي تنطلق في رحلة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج مع جدتها الصارمة ستي، وشقيقتها المتمردة سارة، البالغة من العمر 18 عامًا. ولكن قبل وصولهن إلى وجهتهن، تختفي سارة، ما يُجبر جنى وستي على البحث عنها في رحلة محمومة وعاجلة.

جنى وستي بين البحث عن الحقيقة ومواجهة الماضي

وخوفًا من اكتشاف والد سارة للحقيقة، تُغامر ستي وجنى بكل ما أوتيتا من قوة، مصممتين على كشف سبب اختفاء سارة. تمتد رحلتهما من جنوب المملكة العربية السعودية إلى حدودها الشمالية، عابرتين طرق الحج القديمة، ومواجهتين غرباء، ومناظر طبيعية قاسية، وأسرارًا عائلية دفنت منذ زمن طويل.

ومع ازدياد تقاربهما، تبدأ جنى في كشف قصص من ماضي ستي الغني والمعقد. يكشف البحث عن سارة عن خلافات عميقة بين الأجيال بين نساء عائلتيهما. وبينما تبدأ رحلتهما القاسية في عكس تجارب الحج الروحية، قد تجد جنى وستي شيئًا أقوى من المصالحة.

