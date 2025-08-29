شاهدوا أول ظهور لتايلور سويفت وترافيس كيلسي أمام الجمهور للمرة الأولى بعد خطوبتهما

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:59 مساءً - ظهرت النجمة تايلور سويفت بصُحبة لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي لأول مرة بعد خطوبتهما بالأمس خلال حضور مباراة لكرة القدم.

تايلور سويفت و ترافيس كيلسي يلفتان الأنظار خلال حضورهما المُباراة

شوهدت نجمة البوب تايلور سويفت برفقة خطيبها ترافيس كيلسي خلال حضورهما مباراة كرة القدم الجامعية بين فريقي "سينسيناتي بيركاتس" و"نبراسكا كورنهوسكرز" التي أقيمت على ملعب أروهيد بمدينة كانساس سيتي، ويعود إهتمامهما بحضور المباراة حيث أن ترافيس كيلسي البالغ من العمر 35 عامًا كان يلعب لفريق سينسيناتي بيركاتس خلال دراسته الجامعية.

وظهرت تايلور سويفت البالغة من العمر 35 عامًا، وهي مبتسمة عند دخولها ملعب المباراة مُرتدية سترة بيضاء وتنورة قصيرة من الجينز، فيما ارتدى خطيبها ترافيس كيلسي قميص بولو أحمر وأبيض مع قبعة فريق بيركاتس، فيما جاء من ضمن حضور المباراة زميله في فريق كانساس سيتي تشيفز اللاعب باتريك ماهومز وشقيقه جيسون كيلسي.

تايلور سويفت و ترافيس كيلسي يُعلنان خطبتهما في أجواءٍ رومانسية

أعلنت تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي خطوبتهما من خلال منشورٍ مشترك عبر "إنستغرام" يوم الثلاثاء الماضي، من خلال مشاركة عدة صور من حديقتهما المليئة بالزهور. وعلقت تايلور سويفت على المنشور قائلةً: "مُعلمة اللغة الإنجليزية ومعلم التربية البدنية سيتزوجان".

وظهر في الصورة الأولى ترافيس كيلسي وهو يتقدم لخُطبة تايلور سويفت راكعًا على إحدى ركبتيه، فيما تضع سويفت يدها على وجهه برومانسية، أما الصور الأخرى ظهرا من خلالها وهُما يحتضنان بعضهما ويجلسان على مقعد وسط زهور وردية وبيضاء.

يُذكر أن النجمة تايلور سويفت كانت قد ظهرت خلال حلقة بودكاست New Heights في وقتٍ سابق من هذا الشهر، وأعلنت من خلاله عن ألبومها الجديد وهو الثاني عشر في مشوارها الفني والذي يأتي بعنوان"The Life of a Showgirl"، كما تحدثت أيضًا خلال حلقتها بـ البودكاست عن عن علاقتها مع خطيبها ترافيس كيلسي.

وخلال اللقاء قالت تايلور عن بداياته علاقتها بـ ترافيس كيلسي، بأنها أدركتُ أنه لم يكن مجنونًا في المرتين الأوليين اللتين تحدثا فيهما، وشعرت حينها بأنه يتعرف عليها بطريقة طبيعية ونقية جدًا، مؤكدة بأنه دومًا قادرًا على إضحاكها على أشياء عادية، كما تحدثت خلال اللقاء عن عدد من أغانيها ومشاريعها الفنية.

