إنريكي إغليسياس يستعدّ للأبوّة الرّابعة في الخمسين من عمره

عاد المغنّي الإسبانيّ إنريكي إغليسياس ولاعبة التّنس الرّوسيّة السّابقة آنا كورنيكوفا إلى الأضواء بعدما تبيّن أنّهما يستعدّان لاستقبال مولودهما الرّابع. وقد التُقطت الصّور لكورنيكوفا في ميامي وهي ترتدي ملابس رياضيّة، لتؤكّد أخبار الحمل الجديد.

كورنيكوفا، البالغة من العمر أربعة وأربعين عامَا، تخوض تجربة أمومة جديدة إلى جانب إنريكي الّذي احتفل في مايو الماضي بعيد ميلاده الخمسين. وقد شكّل الخبر مفاجأة بسبب حرص الثّنائي على إبقاء حياته العائليّة بعيدة عن الإعلام، إضافة إلى توقيت الإعلان الّذي جاء بعد أسبوع فقط من عودة المغنّي إلى خشبة المسرح.

الثّنائي يعرف جيّدًا معنى تربية الأطفال، فهما والدان لتوأمَين، لوسي ونيكولاس (سبع سنوات)، بالإضافة إلى الطّفلة ماري الّتي ستُكمل عامها الخامس قريبًا. وجاءت هذه الأخبار بالسّرّيّة نفسها الّتي رافقت حالات الحمل السّابقة، من دون أيّ إعلان رسميّ وبمعرفة محدودة من الأصدقاء المقرّبين فقط.

الطّفل الجديد سيكون أيضًا الحفيد التّاسع لإيزابيل بريسلر، والدة إنريكي الّتي لها أبناء وأحفاد كُثر من زيجاتها السّابقة، من بينهم ثلاثة أحفاد من تشابيلي إغليسياس، وثلاثة من أنا بوير وزوجها فيرناندو فيرداسكو، والآن أربعة من إنريكي وكورنيكوفا.

قصّة حبّ إنريكي وكورنيكوفا بدأت قبل أربعة وعشرين عامًا في عام ٢٠٠١، عندما ظهرت في فيديو كليب أغنيته الشهيرة Escape. ومنذ ذلك الحين، استمرّت الكيمياء الّتي جمعت بينهما وحافظت على متانة علاقتهما.

إغليسياس نادرًا ما يُدلي بتصريحات علنيّة، لكنّه لطالما أكّد أنّ العائلة هي أولويّته القصوى. ففي مقابلة العام الماضي قال:

“أعيش بهدوء في البيت مع أطفالي، أستمتع باصطحابهم إلى المدرسة ومتابعة نموّهم… يكبرون بسرعة، وكل يوم يمرّ أريد أن أستمتع به معهم.”

وهكذا، ينتظر أن ينضمّ الطّفل الرّابع إلى عائلة إغليسياس وكورنيكوفا، ليمنحهما المزيد من اللحظات العائليّة الدّافئة الّتي طالما سعيا للحفاظ عليها بعيدًا عن الأضواء.