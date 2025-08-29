قصة وفريق عمل فيلم Jay Kelly المُشارك بـ مهرجان فينيسيا السينمائي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 29 أغسطس 2025 12:58 صباحاً - تشهد فعاليات الدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي مساء اليوم عرض أحدث أفلام النجم العالمي جورج كلوني المُشارك بالمسابقة الرسمية في المهرجان، وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز المعلومات عنه:

قصة فيلم Jay Kelly

تدور أحداث فيلم Jay Kelly حول شخصية "جاي كيلي" وهو مُمثل سينمائي شهير وأيضًا مدير أعماله المخلص ويُدعى "رون"، ويُقرر كلاهما الإنطلاق في رحلة عاصفة وعميقة عبر أوروبا وخلال رحلتهما، يُجبر الرجلان على مواجهة العديد من الخيارات ومن أبرزها علاقاتهما مع أحبائهما والإرث الذي سيتركانه وراءهما.

وبشكلٍ عام يستعرض فيلم "جاي كيلي" حياة رجُلٍ يسترجع حياته ويتأمل خياراته وتضحياته ونجاحاته وأخطائه على مدار سنوات، ومتى يكون قد فات الأوان لتغيير مسار حياتنا؟

ويطرح الفيلم خلال أحداثه العديد من التساؤلات الفلسفية حول هوية الإنسان ومن أبرزها: من نحن كآباء وأبناء، أصدقاء؟ هل نحن صالحون؟ هل نحن سيئون؟ ما الفرق بين ما قررنا أن نكون عليه وما قد نكون عليه في الواقع؟ ما الذي يصنع الحياة؟ ليطرح الفيلم نظرية بأن الإنسان عليهأن يكون على طبيعته دون إصطناع.

فريق عمل الفيلم

ويُشارك ببطولة الفيلم عدد كبير من أبرزهم جورج كلوني، آدم ساندلر كما يُشارك في بطولة الفيلم أيضًا كل من لورا ديرن، بيلي كرودوب، رايلي كيو، غريس إدواردز، ستايسي كيتش، جيم برودبنت، باتريك ويلسون، إيف هيوستن فيما يأتي الفيلم من إخراج الأمريكي نواه باومباخ.

آدم ساندلر وفريق عمل فيلم جاي كيلي بالمؤتمر الصحفي في مهرجان فينسيا 2025

وكان قد حرص فريق عمل فيلم جاي كيلي Jay Kelly باستثناء النجم جورج كلوني الذي انسحب من فينيسيا بسبب وعكة صحية على حضور المؤتمر الصحفي الذي تم إقامته للفيلم، وتحدث آدم ساندلر عن الفيلم كونه أول مشاركة له بـ مهرجان فينيسيا السينمائي على مدار مسيرته الفنية.

و خلال المؤتمر الصحفي لفيلم جاي كيلي اعتبر آدم ساندلر أن مشاركته في الفيلم "هدية"، حيث استمتع بفرصة لعب دور درامي مختلف عن المألوف، حيث يُجسّد ساندلر خلال أحداث الفيلم شخصية مدير أعمال صريح ومباشر لنجم سينمائي صاعد يُدعى جاي كيلي والذي يُجسد شخصيته الفنان جورج كلوني.

#BiennaleCinema2025 #Venezia82 @JayKellyFilm @AdamSandler: “I was very excited to play the role of a man as devoted to #GeorgeClooney’s character as Ron is. One of my favorite lines of the movie is: ‘You’re #JayKelly but I’m Jay Kelly too’, and this gives you the idea of how much… pic.twitter.com/OQH3vwDSLB — La Biennale di Venezia (@la_Biennale) August 28, 2025

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale)

وقال ساندلر خلال المؤتمر الصحفي الرسمي للفيلم الذي يأتي من إخراج نواه بوامباخ: "المشاركة في هذا الفيلم ليس مجرد البحث عن النكات ولحظات الضحك"، مؤكدًا بأنه خاض تجربة التمثيل مرتين مع باومباخ، وأعرب عن شعوره بالفخر لما يضفيه نواه عليه، قائلاً: "إنه يُجيد القيام بكل شيء، ثم يجد مواضع لإضحاكك. جميع شخصياتنا تمنحك لحظة للضحك والشعور بالألم. كممثل، عندما تقرأ نصاً كهذا، تقول: يا إلهي، لا أصدق أنني حصلت على هذه الهدية".

