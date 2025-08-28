دينزل واشنطن يتحدث عن عدم ذهابه للسينما ولا مُشاهدة أعماله السابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 11:05 مساءً - أكد النجم العالمي دينزل واشنطن الحائز على جائزتي أوسكار بأنه لم يعد يُشاهد الأفلام أو يذهب إلى دور العرض السينمائي ولا يُعيد مشاهدة أفلامه، وذلك خلال لقاء له مع المخرج سبايك لي والنجم آساب روكي والذي يُشاركه بطولة أحدث أفلامه Highest 2 Lowest.

دينزل واشنطن يؤكد بأنه شعر بالإكتفاء من السينما

Denzel Washington reveals that he doesn’t watch movies because he’s starred in too many over the course of his career: "I’m just being honest with you! I don’t watch movies! I don’t go to the movies. I don’t watch movies. … I’m tired of movies. Yeah" https://t.co/Qo1HVtq0X0 pic.twitter.com/QcBAlITZXf — The Hollywood Reporter (@THR) August 27, 2025

— The Hollywood Reporter (@THR)وخلال اللقاء حينما تم توجيه السؤال للنجم دينزل واشنطن عن عدد أفلامه، أجاب بأنهم أكثر من اللازم ويعتقد أنهم خمسون فيلمًا، موضحًا بأن شعوره بالاكتفاء من التمثيل والسينما ربما يعود إلى كثافة الأعمال التي قدّمها خلال مسيرته الفنية.

كما تحدث دينزل واشنطن خلال اللقاء عن جوائز الأوسكار والتي كان قد فاز بها مرتين، موضحًا بأنه ليس ذلك الشخص الذي يهتم بالأوسكار، كما أضاف بأنه لا يشعر بالفخر بحصوله على الجائزة وحينما يحين يومه الأخير في الدنيا، فلن تفيده جوائز الأوسكار.

يُمكنكم قراءة: دينزل واشنطن يؤكد أنه لم يصبح ممثلاً من أجل الأوسكار

تكريم دينزل واشنطن بـ السعفة الذهبية الفخرية في مهرجان كان السينمائي

يُذكر أنه في مايو الماضي اجتمع عدد كبير من نجوم الفن وصناع السينما حول العالم على ريد كاربت فيلم Highest 2 Lowest في مهرجان كان السينمائي، والذي جسد بطولته النجم العالميوجاء من إخراج سبايك لي؛ حيث تم عرض الفيلم خارج المسابقة الرسمية للدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي.

وخلال هذا اليوم تم تكريم النجم العالمي دينزل واشنطن بحصوله على جائزة السعفة الذهبية الفخرية قبل عرض الفيلم، وهي جائزة غير مُعلنة، وقدمها له المُخرج سبايك لي.

وجاء هذا التكريم غير المعلن بعد عرض فيلم قصير، يستعرض مسيرة واشنطن الحافلة في قصر كان، وقد تضمن الفيلم لقطات من أدواره الفائزة بجائزة الأوسكار في فيلمي "يوم التدريب"و"كينغ كونغ ليس لديه ما يفوقني!" - و"غلوري"، بالإضافة إلى أفلام مثل "ماكبث" و"نسخة كاربونية" وأفلامه السابقة مع سبايك لي، "مو بيتر بلوز" (1990)، و"مالكوم إكس" (1992)، و"هي غيم" (1998)، و"إنسايد مان" (2006).

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».