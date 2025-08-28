عودة قوية.. دنيا سمير غانم تثبت وجودها في شباك التذاكر بـ روكي الغلابة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 08:20 مساءً - بعد غياب دام ثلاث سنوات عن السينما، تُعِيد الفنانة دنيا سمير غانم تواجدها السينمائي عبر فيلم "روكي الغلابة"، أحد أبرز أفلام موسم صيف 2025 والذي يحقق إيرادات عالية في شباك التذاكر المصري.

إيرادات "روكي الغلابة" في السينما

مازال فيلم "روكي الغلابة" يحقق نجاحًا كبيراً حيث اقتربت إيراداته من 50 مليون جنيه، ليُسجَّل كواحد من أعلى الأفلام السينمائية من حيث الإيرادات التي تعتمد على البطولة النسائية في السينما المصرية الحديثة.

https://www.instagram.com/p/DMdYlSZNOu_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMdYlSZNOu_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMdYlSZNOu_/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"روكي الغلابة" يشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم، كل من: محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، وضيوف الشرف إيمي سمير غانم، أحمد الفيشاوي، أوس أوس وأحمد سعد، والفيلم من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي.

وتدور الأحداث حول فتاة ريفية بسيطة، تدخل عالم الملاكمة وتجد نفسها مكلفة بحراسة أحد الأطباء الذين تحاك حولهم المخاطر فتحاول التعايش مع العالم الجديد الذي دخلت فيه.

"تسليم أهالي".. أول بطولة سينمائية لـ دنيا سمير غانم

جاءت أولى تجارب دنيا سمير غانم السينمائية المطلقة من خلال فيلم "تسليم أهالي" عام 2022، حيث تمكنت من إثبات جدارتها سريعًا، إذ حقق الفيلم إيرادات تجاوزت 30 مليون جنيه.

فيلم "تسليم أهالى" جمع دنيا سمير غانم وهشام ماجد وشارك في بطولته بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسي، أحمد فتحي، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي.

https://www.instagram.com/p/CgMOexBNNnG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CgMOexBNNnG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CgMOexBNNnG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قد تحب قراءة.. الوفاء مستمر: أعمال دنيا سمير غانم لا تخلو من أفراد عائلتها

"عايشة الدور".. آخر أعمال دنيا سمير غانم الدرامية

يذكر أن دنيا سمير غانم خاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025، بمسلسل "عايشة الدور" الذي دارت قصته حول "عايشة" سيدة مطلقة وهي أم لبنت مراهقة وطفل، تتسم بالشهامة وخدمة من حولها ولكنها يائسة منسية من الجميع تجد فرصة للحياة من جديد عندما تدخل الجامعة بدلاً من بنت شقيقتها، فتعيش حياة مزدوجة بين أم مثالية مُضحية وشابة مرحة منطلقة في الحياة.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».