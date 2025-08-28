جورج كلوني: تطورات عاجلة في حالته الصحية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 08:20 مساءً - كشفت مصادر مقربة من صناع فيلم «Jay Kelly» عن تطورات صحية جديدة في حالة نجم العمل جورج كلوني، مؤكدة أنه مصاب بالتهابات حادة في الجيوب الأنفية، ما منعه من حضور حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بنسخته الـ82، الذي أقيم مساء أمس، كما اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي للفيلم الذي أقيم عصر الخميس.

وأكدت المصادر نفسها في تصريحات لمجلة The Hollywood Reporter، أن هناك أملًا في ظهور جورج كلوني على السجادة الحمراء للعرض العالمي الأول للفيلم المقرر مساء اليوم الخميس، وإذا تعافى بما يكفي للسير على السجادة الحمراء وتحيات الجمهور، فلن يتمكن من مشاهدة الفيلم كاملاً مع بقية النجوم، ولا يُتوقع أن يسافر إلى مهرجان تيلورايد السينمائي القادم لدعم عرضه التالي.

وأشارت المصادر إلى أن فريق الدعاية الخاص بالفيلم شعر بخيبة أمل بعد غياب جورج كلوني عن المؤتمر الصحفي الأول للترويج لفيلمه المرتقب «Jay Kelly» في ليدو. كما انسحب الحائز على جائزتي أوسكار من بعض الالتزامات الإعلامية في اليوم السابق، ويُقال إنه لم يحضر عشاءً خاصًا أقامه المخرج نوح باومباخ مع زملائه في الفيلم، بسبب التهاب حاد في الجيوب الأنفية، وعلق باومباخ مازحًا: «حتى نجوم السينما يمرضون».

حضور فريق العمل في فينيسيا

رغم غياب كلوني الذي كان ملحوظًا، حضر باومباخ وباقي نجوم «Jay Kelly»، بما في ذلك آدم ساندلر ولورا ديرن وإميلي مورتمر، في مهرجان فينيسيا لمناقشة مراحل صناعة الفيلم.

وكشف باومباخ أن دور البطولة كتب خصيصًا لكلوني، وقال: «كان من المهم جدًا أن يشعر جمهور الفيلم بعلاقة مع الممثل. نحن جميعًا لدينا تاريخ مع جورج، تمامًا كما أن الشخصيات في الفيلم لها تاريخ مع Jay».

يحمل كلوني في هذا الدور كل أعباء كونه جورج كلوني — الكاريزما، الألفة العامة، حتى النقد — واستغل باومباخ ذلك بذكاء لتعزيز شخصية Jay Kelly طوال الفيلم.

وأكد المخرج أن مشاهدة كلوني يؤدي هذا الدور تركته متأثرًا بشكل غير معتاد في موقع التصوير، وأضاف: «شخصية Jay Kelly تهرب من نفسها طوال الفيلم — تتجنب وتخفي. وما كنت أطلبه من جورج هو أن يكشف عن نفسه أكثر فأكثر أثناء ذلك. عادةً لا أبكي أثناء التصوير، لكن هذا الفيلم أبكاني بالفعل».

المخرج نواه بامباخ برفقة النجمة غريتا غيرويغ عند وصولهما إلى قصر المهرجانات في فينيسيا لحضور المؤتمر الصحفي لفيلم Jay Kelly ضمن فعاليات الدورة الـ82.#سيدتي_في_فينيسيا#مهرجان_فينيسيا_السينمائي_الدولي#Venezia82#VeniceFilmFestival@la_Biennale pic.twitter.com/1Tl9PQst42 — مجلة سيدتي (@sayidatynet) August 28, 2025

— مجلة الخليج 365 (@sayidatynet)

إشادة النجوم بأداء كلوني

وأضافت لورا ديرن أنها كانت «محطمة» لعدم قدرة كلوني على التواجد معهم، لكنها أشادت بـ«الهدية التي قدمها في أدائه الرائع والصادق والمذهل» في الفيلم.

ورغم أن «Jay Kelly» يتناول حياة أحد أشهر الأشخاص في العالم ومواجهته لخياراته الحياتية، شدد باومباخ على العناصر الإنسانية والعالمية للفيلم، قائلاً: «أشعر أنه إذا صنعت فيلمًا عن المافيا، فأنت تصنع فيلمًا عن العائلة. إذا صنعت فيلمًا عن الفضاء، فأنت تصنع فيلمًا عن الدين. وإذا صنعت فيلمًا عن ممثل، فأنت تصنع فيلمًا عن الهوية والأداء».

وأضاف: «كان من الممتع أن يكون كل محيط نجم الفيلم موجودًا، لكن الفيلم كان دائمًا عن البحث عن الذات».

مفارقات ومواقف مشابهة في المهرجان

يذكر أن أروقة مهرجان فينيسيا السينمائي 2025 شهدت جدلًا واسعًا مساء أمس الأربعاء، بعد أن اضطر النجم الأميركي جورج كلوني إلى تقليص جدول أعماله بشكل مفاجئ بسبب شعوره بوعكة صحية.

وأكدت مصادر مقربة من إدارة المهرجان أن النجم اضطر إلى مغادرة فندق إكسلسيور عند الرابعة عصرًا متوجهًا إلى مقر إقامته للراحة، بناءً على نصائح طبية، تجنبًا لأي مضاعفات، وأوضحت المصادر أن الأمر لا يتعدى كونه حالة من الإرهاق الصحي العابر، مؤكدة أن النجم سيعود بكامل لياقته للمشاركة في العرض الرسمي للفيلم.

وفي تلك اللحظة، استعاد المهرجان ذكرى العام الماضي، حين اضطر المخرج جون واتس إلى التغيب عن العرض العالمي لفيلمه "Wolfs" إثر إصابته بفيروس كوفيد-19، مما شكل مفارقة لافتة مع الغياب المؤقت لجورج كلوني هذا العام

Jay Kelly.. مشاركة جورج كلوني بمهرجان فينيسيا

يشارك جورج كلوني بمهرجان فينيسيا السينمائي بنسخته الـ 82 بفيلم Jay Kelly. يقدم الفيلم مزيجًا بين الكوميديا والدراما، من خلال قصة الممثل الشهير جاي كيلي (جورج كلوني)، الذي يجد نفسه في مواجهة أزمة وجودية في مرحلة متقدمة من مسيرته، برفقة مدير أعماله المخلص رون (آدم ساندلر).

ينطلق الثنائي في رحلة عبر أوروبا، حيث تتقاطع المحطات الجغرافية مع محطات داخلية من المواجهة الذاتية، الأسئلة عن العلاقات الأسرية، الخيارات الحياتية، والإرث الذي سيتركانه وراءهما.

الفيلم يجمع بين الفكاهة الحزينة والتأملات العميقة، مقدّمًا معالجة متعددة الطبقات لمسائل الشهرة والزمن والهوية، على نحو يجعل التجربة السينمائية أقرب إلى تأمل إنساني شامل في معنى النجومية وما يرافقها من عزلة وتحديات.

الفيلم من إخراج نواه بومباخ، ويضم طاقم التمثيل آدم ساندلر، إميلي مورتيمر، رايلي كيو، لارس إيدينغر، غريتا جيرفيغ، لويس بارتريدج، لورا ديرن، ومن المقرر أن تُطلق نتفليكس الفيلم عالميًا في 5 ديسمبر.

قد ترغبين في معرفة مهرجان فينيسيا السينمائي 2025: كيف تحول لمنصة عالمية للإبداع والحوار السينمائي في دورته الـ82؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».