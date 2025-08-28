فرنش مونتانا يرتبط بالشّيخة مهرة رسميًّا

كشف موقع TMZ أنّ مغنّي الرّاب الأميركيّ فرنش مونتانا وسموّ الشّيخة مهرة، أميرة دبي، أعلنا خطوبتهما رسميًّا.

ولأنّ الحبّ يسيطر على الأجواء في موسم ما قبل الدّوري الأميركيّ لكرة القدم، مع خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي، إلا أنّ المتحدّث الرّسميّ لـ “فرنش” أكّد أنّ خطوبته على الشّيخة مهرة جرت خلال أسبوع الموضة في باريس في يونيو الماضي، وذلك عقب ظهوره اللافت على منصّة العرض.

وقد شوهد الثّنائي معًا منذ عام ٢٠٢٤ في مناسبات ومواقع متعدّدة بين دبي والمغرب، وصولًا إلى جسور باريس الرّومنسيّة مثل بونت ديزار، إضافة إلى رحلات الصّحراء على ظهر الجِمال.

ورغم أنّ موعد الزّفاف والتّفاصيل الأخرى ما زالت قيد التّحضير، إلا أنّ عائلتَي الطّرفَين عبّرتا عن سعادتهما الغامرة بالخبر.

يُذكر أنّ فرنش مونتانا انضمّ مؤخّرًا إلى موجة الـ drill عبر تعاونه الجديد مع كاش كوبين في أغنية Pack U Up.

الجدير بالذّكر أنّه سبق أن داول روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ صورًا متعدّدة تجمع الشّيخة مهرة، ابنة حاكم دبي محمّد بن راشد آل مكتوم، بمغنّي الرّاب الأميركي فرنش مونتانا في عدّة مناسبات معًا، مما أثار حديثا وتكهّنات حول طبيعة العلاقة بينهما.

وظهر الثّنائي في أسبوع الموضة في باريس وشوهد معًا في العديد من الفعاليّات، بما في ذلك سهرات خاصّة وعروض أزياء حصريّة في الإمارات وخارجها.

الشّيخة مهرة كانت متزوّجة بشيخ إماراتيّ هو الأمير مانع بن محمد بن راشد أل مكتوم، وهو شخصيّة بارزة في العائلة الحاكمة في الإمارات وانفصلت بعد نحو عام من زواجها.