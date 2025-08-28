كيف احتفلت سارة أبي كنعان بيوم ميلاد زوجها وسام فارس؟

رسالة وتفاعل كبير

سكرين شوت من حساب سارة أبي كنعان على انستغرام

كيف كان ظهور وسام وزوجته سارة في دراما رمضان الماضي؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 03:29 مساءً - احتفلت النجمة اللبنانيةبيوم ميلاد زوجها الممثلالسابع والثلاثين بطريقة رومانسية، ووثقت تلك اللحظات السعيدة عبر صفحتها على " انستغرام" ، بمجموعة صور ظهر من خلالها الثنائي وهما في لحظات من المحبة ، برزت الألفة بين الزوجين.وعبرت سارة أبي كنعان عن تقديرها العميق لزوجها، واصفة إياه بـ"الزوج الرائع، الأب المخلص، والرجل صاحب العين الفنية"، مؤكدة أنه مصدر قوتها وداعمها الدائم. وكتبت في تعليقها على الصور: "أنت شريكي، حبي، ونظام دعمي.. يوم ميلاد سعيد"، مرفقة رمز القلب الأحمر للتعبير عن مشاعرها الصادقة، ما منح منشورها طابعًا شخصيًا وعاطفيًا قويًا.وحظي الاحتفال بتفاعل كبير من قبل الجمهور وزملائهما في الوسط الفني، حيث انهالت التهاني والتمنيات لوسام فارس بمزيد من النجاح والسعادة في حياته الشخصية والمهنية، مؤكدين إعجابهم بالعلاقة المتميزة التي تجمعه بسارة أبي كنعان.

وكان للثنائي وسام فارس حضور طاغٍ في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بالدم"، وقدم وسام الفارس خلاله شخصية "مروان" فهو شاب اعتاد على أخذ الأموال من الأشخاص المحيطين بمكان سكنه من دون أن يقوم بردها، الأمر الذي جعل شقيقته "حنين"، مارلين نعمان، في ورطة كبيرة، خاصة عقب موافقته على زواجها من "سليمان مختار" مقابل إسقاط الأخير كل ديوان "مروان" لديه، وذلك في ظل رفض قاطع من شقيقته "حنين".

أما سارة أبي كنعان ، فتواجدت في الدارما المصرية من خلال مسلسل "الشرنقة" فجسدت شخصية مديرة مكتب أحد أبرز رجال الأعمال، الذى يستعين بشركة المحاسبة التي يعمل فيها المحاسب حازم إبراهيم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد داود، للتهرب من الضرائب، ومع قصص التلاعب المالي ومحاولات تغطية الفساد، تتطور علاقتها بـ«حازم» بشكل كبير وتنشأ بينهما قصة حب من نوع غريب، ثم يحدث تطور كبير فى الأحداث.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».