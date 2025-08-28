شراكات ذهبية في مشوار بيتر ميمي وتعاون متجدد مع النجوم

تفاهم وانسجام بين المخرج والممثل

مرحلة أمير كرارة... الانطلاقة الكبرى

مرحلة كريم عبد العزيز... نحو العمق والدراما التاريخية

مرحلة كريم محمود عبد العزيز... الرهان القديم الجديد

أدوار شرفية تعزز التعاون

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 02:19 مساءً - منذ بداياته وحتى اليوم، استطاع المخرجأن يثبت نفسه كأحد أبرز المخرجين على الساحة الفنية في مصر والعالم العربي، ليس فقط بفضل مشاريعه الضخمة وأفكاره السينمائية المختلفة، ولكن أيضاً من خلال استراتيجيته الواضحة في تكرار التعاون مع نجوم بعينهم في العديد من الأعمال الفنية على مستوىالمخرج بيتر ميمي يؤمن أن النجاح لا يأتي صدفة، بل يحتاج إلى معادلة دقيقة قوامها التفاهم والانسجام بين المخرج والممثل، لذلك كلما وجد هذه الكيمياء مع نجم ما، يعيد التجربة معه أكثر من مرة، في السينما والدراما، ليبني ما يشبه المرحلة الفنية المشتركة، ثم ينتقل إلى نجم آخر ليبدأ فصلاً جديداً من رحلته، وحدث ذلك مع ثلاثة نجوم حتى الآن.يمكن القول إن أمير كرارة كان أول من شكّل مع بيتر ميمي ثنائياً ناجحاً ومتكرراً، فقد تعاون الاثنان في ما يقرب من ستة أعمال رئيسية، لتصبح تلك الفترة بمثابة الانطلاقة الكبرى للمخرج، حيث قدما سوياً في الدراما، مسلسل "كلبش" بأجزائه الثلاثة أعوام 2017 و2018 و2019، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً غير مسبوق ورسّخ مكانة كرارة في عالم الدراما.قد تحب قراءة... آخرها المشروع X... قصة بيتر ميمي مع أمير كرارة في نهاية أفلامهثم جاء التعاون الرابع بينفي الدراما عبر مسلسل "" الجزء الأول، الذي تم عرضه عام 2020 وحظي بإشادة نقدية وجماهيرية واسعة، أما في، فقد جمعهما فيلما "" و""، اللذان حققا إيرادات ضخمة ونجاحاً تجارياً لافتاً، وفتح الباب لدخول كرارة عالم نجوم شباك السينما المصرية باعتبارهما أول فيلمين يتصدر بطولتهما.وحتى بعد هذه المرحلة، لم يترددفي الاستعانة بأمير كرارة كضيف شرف، وجاء ذلك في فيلمين هما: "" بطولة كريم محمود عبد العزيز، إياد نصار، وأسماء أبو اليزيد، و"" بطولة كريم عبد العزيز، وياسمين صبري، وإياد نصار، وأحمد غزي، ليؤكد على العلاقة الفنية الوطيدة بينهما حتى بعد اتجاه كل واحد منهما في طريق فني بعيد عن الآخر.بعد انتهاء مشواره مع، بدأفصلاً جديداً مع نجم من العيار الثقيل هو كريم عبد العزيز، والذي تعاون معه في 5 أعمال متتالية بين، حيث كانت البداية مع مسلسل "" الجزء الثاني عام 2021، ثم تلاه الجزء الثالث من العمل نفسه عام 2022، ليقرر الثنائي استغلال الكيمياء بينهما ونقلها في أفلام سينمائية.اطلعي على... بعد العرض الخاص للمشروع x... كريم عبد العزيز وبيتر ميمي ثنائي ناجح في السينما والدرامافي السينما، جاء التعاون في فيلم "" الذي جمع بين الكوميديا والدراما العائلية وحقق إيرادات كبيرة، ثم دخل الاثنان مغامرة جديدة من خلال مسلسل ""، وهو عمل تاريخي ضخم يتناول فترة شديدة التعقيد، ليؤكد بيتر أنه لا يخشى الرهان على الأعمال الصعبة، وجاء التعاون الأخير في فيلم "" الذي انطلق في دور العرض خلال مايو الماضي.أما الشراكة الأبرز والأكثر تنوعاً والمستمرة حالياً، فهي مع كريم محمود عبد العزيز، الذي يبدو أنه أصبح الورقة الرابحة في يد، فعدد الأعمال التي جمعتهما يفوق أي تعاون آخر بين المخرج وأي نجم، ولذلك ستكون هذه الثنائية مستمرة في موسم دراما رمضان 2026، بتقديمهما مسلسلاً بعنوان "دهب حر" من تأليف أحمد وائل ويشارك في بطولته سيد رجب.بداية تعاونمعكانت مع فيلم "" عام 2021، الذي اعتبره البعض تجربة مختلفة فيمن حيث الطرح البصري والفكري، تلاه فيلم "" الذي قدّم خليطاً من الكوميديا والدراما الاجتماعية، وتقاسمت بطولة الفيلم الفنانة، ثم جاء فيلم "" بمشاركة روبي الذي أكد نجاح كريم في أدوار متنوعة.تابعي المزيد... بعد انتهاء مملكة الحرير... كريم محمود عبد العزيز وبيتر ميمي ثنائي ناجح في السينما والدراماأضافتعاوناً جديداً مع كريم محمود عبد العزيز فيعبر فيلم ""، والذي تصدر بطولته كريم عبد العزيز، وانتقلت ثنائية بيتر ميمي وإلى الدراما وقدما مسلسل "" من 15 حلقة، والذي تم عرضه قبل أسابيع، وحقق نجاحاً لافتاً ودارت أحداثه في أجواء أسطورية خيالية ولاقى نجاحاً كبيراً وقت العرض.وحتى خارج الأعمال التي تصدر كريم محمود عبد العزيز بطولتها، استعان به بيتر في أدوار شرفية بأعمال مثل "" و"" الجزء الأول، هذا التنوع في الأعمال بين البطولة الكاملة والظهور الخاص يعكس ثقةفي موهبة كريم محمود عبد العزيز، وإيمانه بقدرته على التنقل بين الكوميديا والدراما والأكشن بسلاسة.