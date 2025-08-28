عبادي الجوهر وأسماء لمنور في حفل بموسم جدة بهذا الموعد

آخر نشاطات الفنان عبادي الجوهر

آخر نشاطات الفنانة أسماء لمنور

حفلات موسم جدة

https://www.instagram.com/p/DN3bgC7UM66/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN3bgC7UM66/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN3bgC7UM66/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 02:19 مساءً - يستعد الفنان عبادي الجوهر والفنانة أسماء لمنور لإحياء حفل ضمن حفلات موسم جدة وذلك على مسرح عبادي الجوهر أرينا بتاريخ 5 سبتمبر 2025 بتنظيم من شركة بنش مارك.ونشر حساب بنش مارك على إنستغرام بوستر الحفل وتفاصيل هذه الليلة وعلق وكتب: "5 سبتمبر، يوم ما هو عادي! مع أخطبوط العود عبادي الجوهر،وصاحبة الصوت الطربي أسماء لمنور، ليلة تنعاش بكل تفاصيلها الطربية، لا تفوت الفرصة واستعد لحجز تذكرتك تُطرح التذاكر يوم 28 أغسطس الساعة 8 مساءً".وكان آخر نشاطات الفنان عبادي الجوهر تقديمه أغنية بمناسبة فوز فريق الأهلي السعودي بكأس دوري أبطال آسيا للنخبة وأهداهم أغنية بعنوان "يا لملعب الأخضر" من كلمات وليد العميران ، من ألحانه وغنائه. كما أحيا حفلًا في مهرجان "فبراير الكويت" .وأما الفنانة أسماء لمنور فقد طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "مغاربة"، من كلمات محمد المغربي وألحان مهدي مزين، وكانت أسماء قد تم تكريمها مؤخرا وحصلت على جائزة BAMA الماسية في حفل BAMA Music Awards 2025.وشهد موسم جدة عدداً من الحفلات المميزة، حيث شارك فيه عدد من النجوم، منهم الفنان عمرو دياب، فرقة كايروكي، وليلة التسعينات؛ التي ضمت أربعة فنانين، وهم: الفنان جواد العلي، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، وديانا حداد، كما أحيت الفنانة إليسا والفنان وائل جسار الحفل معاً. وكانت آخر الحفلات أحياها الفنان كاظم الساهر، وكانت ليلة استثنائية ، كما ستقام غدًا الجمعة ليلة أخرى مختلفة بعنوان "الأوركسترا الحضرمية".هذا وقد أعلن موسم جدة 2025 استمرار فعالياته وتجاربه السياحية والترفيهية والرياضية على مدار العام، كاشفاً عن انطلاق فعاليات الصيف، وافتتاح عدد من المناطق الجديدة بالتزامن مع الإجازة الصيفية، بما يعزز من تنوع الموسم ويلبي تطلعات الزوار من مختلف الأعمار والفئات، ويُجسد مكانة جدة كوجهة سياحية وترفيهية عالمية.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»