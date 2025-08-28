الملكة رانيا تفتتح فعاليات بازار النادي الأهلي في عمّان

الملكة رانيا تتلقى الهدايا والزهور

الملكة رانيا والأميرة إيمان تتفقدان الاستعدادات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 09:58 صباحاً - افتتحت، مساء أمس، فعاليات "بازار النادي الأهلي 2025" في مقر النادي الأهلي بمنطقة بيادر وادي السير، في الأردن، بحضور حاشد من المجتمع الأردني وعدد من الشخصيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.ونشرت الملكة رانيا العبدالله، عبر حسابها الرسمي على انستغرام، صورة توثق زيارتها وعلقت عليها قائلة: "اليوم بين الأهل في بازار النادي الأهلي".وخلال جولتها، اطلعت على أجنحة البازار التي شملت الأزياء والحرف اليدوية والمشغولات الفنية والمنتجات الغذائية والألعاب، وتبادلت أطراف الحديث مع أصحاب الحرف، كما تلقت هدايا رمزية منهم؛ زهور، ومنتجات يدوية وغيرها.وتحدثت أيضًا خلال الجولة مع رئيس النادي الأهلي عوني نغوي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الشركات المحلية، وروّاد الأعمال المشاركين.ويأتي تنظيم البازار لإحياء المشاريع المجتمعية وتعزيز التواصل مع مختلف الفئات، إلى جانب دعم الصناعات الأردنية وتمكين الرياديين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من عرض منتجاتهم وخدماتهم.قد ترغبين في معرفة رغم برودة الجو.. الملكة رانيا تشعر بالدفء بين أهالي القويرةالتقت، برفقة ابنتها ا، يوم 25 أغسطس، مجموعة من المواهب الأردنية الواعدة وأعضاء من مجتمع التصميم في الأردن، وذلك ضمن الاستعدادات لإطلاق نسخة عام 2026 من أسبوع عمّان للتصميم.

ونشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، مجموعة صور بصحبة ابنتها الأميرة إيمان، خلال لقائهما بفريق عمل أسبوع عمّان للتصميم، والتقت بعدد من المصممين المحليين الذين عرضوا نماذج لمشاريعهم في مجالات العمارة والأزياء والأثاث والحفر على الخشب والتصميم الجرافيكي.

وخلال الزيارة تحدثت معهم عن الاستعدادات والتصورات للنسخة القادمة، المقرر إطلاقها في الربع الأخير من العام المقبل، والتي ستكون تحت عنوان "تراكم"، وستنفذ بالشراكة مع عدد من الداعمين من القطاعين العام والخاص.

ويُعتبر أسبوع عمّان للتصميم حدثاً سنوياً بارزاً يجمع المصممين والفنانين والمهتمين من مختلف التخصصات، ليعرضوا تجاربهم ويطرحوا أفكاراً جديدة تعكس روح الإبداع والابتكار في الأردن.

