إيمّا ويليس تكشف أصعب لحظات مرض بروس… إقرأ التّفاصيل

تحدثت إيمّا هيمنغ ويليس، زوجة النّجم بروس ويليس (سبعين عامًا)، عن اللحظات النّادرة الّتي ترى فيها ومضات من شخصيّته الدّافئة رغم إصابته بمرض الخرف الجبهي الصّدغي (FTD). وقالت في مقابلة مع ديان سوير عُرضت على Good Morning America: “أحيانًا أسمع ضحكته المميّزة أو أرى تلك اللمعة في عينيه، فأشعر أنّني أعود إليه… لكن سرعان ما تختفي هذه اللحظات.”

العائلة كانت قد أعلنت عام ٢٠٢٢ إصابته بالحبسة الكلاميّة واعتزاله التّمثيل، ثم كشفت عام ٢٠٢٣ عن إصابته بالخرف الجبهي الصّدغي. إيمّا (سبعة وأربعين عامًا) أوضحت أنّها لاحظت قبل التّشخيص تغيّرًا في سلوكه، إذ أصبح أكثر صمتًا وانعزالًا، على عكس شخصيّته المعروفة بالدّفء والانفتاح، وهو ما اعتبرته أمرًا “مخيفًا ومقلقًا”.

كما روت أنها شعرت بالذّعر عند سماع التّشخيص: “تلقيت تشخيصًا لم أستطع حتّى النّطق به، شعرت وكأنّني أسقط في فراغ.” وأشارت إلى أنّ هذا النّوع من الخرف يُشخَّص أحيانًا بشكل خاطئ كاكتئاب أو أزمة منتصف العمر، لعدم معرفة كثير من الأطبّاء به.

ورغم كلّ التّحدّيات، أكّدت إيمّا أنّها تشعر بالامتنان: “أنا ممتنّة لأنّ زوجي لا يزال حاضرًا بيننا.”

يُذكر أنّ إيمّا وبروس لديهما ابنتان، مابل ( ثلاثة عشر عامًا) وإيفلين (أحد عشر عامًا)، كما تستعدّ لإصدار كتابها “الرّحلة غير المتوقّعة” في التّاسع من سبتمبر. وستُعرض الحلقة الكاملة بعنوان Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey على قناة ABC يوم الثّلاثاء، وتتوفر لاحقًا عبر Hulu وDisney+.