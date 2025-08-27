فيديو كوميدي جديد يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد سعد.. فما القصة؟ 

عفوية ومرح

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 أغسطس 2025 11:13 مساءً - أشعلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، منصات التواصل الاجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو قصير عبر صفحتها على "إنستغرام"، جمعها بالفنان أحمد سعد من كواليس أحد الأعمال الفنية التي تجمعهما، ومن المرجح أن يقدّم الثنائي حملة إعلانية كبيرة لإحدى الشركات.وظهرت ياسمين عبد العزيز، في الفيديو بروحها المرحة التي اعتاد عليها جمهورها، حيث مازحت متابعيها وقدمت مشاهد عفوية برفقة أحمد سعد، أضفت أجواءً من البهجة. الأمر الذي انعكس سريعًا في تعليقات محبيها الذين عبروا عن سعادتهم بظهورها، وتفاعلوا معها بعبارات مليئة بالدعم والإيجابية.

يأتي هذا مقطع الفيديو بعد أن نشرت ياسمين عبد العزيز مقطعًا كوميديًا آخر يجمعها بـ أحمد سعد، من موقع تصوير الإعلان الجديد. حيث ظهر الثنائي في مشهد كوميدي على أنغام أحد الأغاني، وأرفقت ياسمين عبد العزيز كلمات الأغنية التي جاءت كالتالي: "عبوده بيقول الآه مش لاقي حد معاه".

View this post on Instagram A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_)

ياسمين عبد العزيز تعود للسينما

نشاط فني لـ أحمد سعد

تستعدحالياً للعودة إلى شاشة السينما بعد غياب دام سبع سنوات، من خلال فيلمها الجديد "زوجة رجل مش مهم" الذي تشارك بطولته مع الفنان أكرم حسني، ويخرجه معتز التوني عن نص من تأليف شريف الليثي في أولى تجاربه الكتابية."زوجة رجل مش مهم" محاكاة لاسم فيلم "زوجة رجل مهم" الذي قدمه الفنان الراحل أحمد زكي بمشاركة ميرفت أمين. وإخراج محمد خان، ويعد من كلاسيكيات السينما المصرية. إلا أن الفيلم الجديد تقدمه ياسمين عبدالعزيز وأكرم حسني بعيداً تماماً عن فيلم أحمد زكي، حيث جاء اختيار اسم الفيلم كمحاكاة فقط، مثلما يحدث في العديد من الأعمال باختيار أسماء تحاكي أعمالاً كلاسيكية.يمكنكم قراءة.. بعد غياب طويل.. نجوم يعودون للسينما من جديد أبرزهم مي عز الدين ومصطفى شعبانفي المقابل، يواصلنشاطه الفني بإطلاق عدد من الأغاني ضمن الجزء الثاني من ألبومه "بيستهبل"، من أبرزها أغنية "شفتشي" التي كتبت كلماتها منة القيعي ولحنها أحمد طارق يحيى، بالإضافة إلى أغاني أخرى منها "اتحسدنا"، "اتك اتك"، و"حبيبي ياه ياه" التي جمعته لأول مرة مع الرابرين عفروتو ومروان موسى.كما أحيى خلال اليومين الماضيين، حفلاً غنائياً ناجحاً بالساحل الشمالي في مصر، حضره عدد كبير من النجوم والمشاهير جاء في مقدمتهم الفنان كريم محمود عبد العزيز وزوجته آن الرفاعي، اللذان يقضيان إجازة صيفية خاصة بعد سلسلة من الشائعات التي طاردتهما طوال الفترة الماضية.خلال الحفل، قدم أحمد سعد باقة متنوعة من أغانيه التي تفاعل معاها الجمهور، وكان من بينها "إنتي الحتة الحلوة في قلبي" التي أهداها لهما بشكل خاص، وتفاعل الحضور مع هذه الأغنية بشكل كبير.