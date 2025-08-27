مهرجان فينيسيا 2025: وصول إيما ستون استعدادًا لمشاركة فيلمها Bugonia في المسابقة الرسمية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 27 أغسطس 2025 12:59 صباحاً - يوم واحد يفصلنا عن واحد من أقدم وأبرز المهرجانات السينمائية العالمية، مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 82، الذي يقام في الفترة من 27 أغسطس حتى 6 سبتمبر، ويشارك به عشرات الأفلام سواء داخل أو خارج المسابقة.

وقد بدأ نجوم الفن يتوافدون على جزيرة ليدو، وجاءت على رأسهم النجمة العالمية إيما ستون.

إيما ستون أول الحاضرين استعدادًا لمهرجان فينيسيا

Emma Stone è arrivata al lido per il Festival di Venezia. #Venezia82 pic.twitter.com/HCvTuOukgG — Rebelle Vague (@rebellevague) August 26, 2025

— Rebelle Vague (@rebellevague)



وصلت النجمة الأميركية إيما ستون emma stone بصحبة زوجها ديف مكاري إلى جزيرة ليدو منذ قليل، استعدادًا للمشاركة في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد "بوغونيا-Bugonia" للمخرج يورجوس لانثيموس ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ82 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2025.

ويلتقي المخرج لانثيموس مع ستون للمرة الرابعة من خلال هذا الفيلم وهو فيلم سخرية علمي. وحجز "بوغونيا" مقعده بين 21 فيلمًا يتنافسون على الجائزة الذهبية "الأسد الذهبي".

ويُذكر أن "بوغونيا" سيُعرض لأول مرة عالميًا في يوم 28 أغسطس 2025، في صالة "سالّا غراندي" التابعة لمهرجان البندقية.

للمزيد إيما ستون تكشف عن لحظة محرجة مع أنجلينا جولي بسبب والدتها

فيلم Bugonia



الفيلم هو كوميديا سوداء من نوع الخيال العلمي، تدور حول شخصيتين شابتين مهووستين بنظريات المؤامرة يختطان الرئيسة التنفيذية لشركة ضخمة معتقدين أنها كائنة فضائية تسعى لتدمير الأرض، والقصة مأخوذة عن فيلم كوري عرض عام 2003 بعنوان Save the Green Planet!.

الفيلم إخراج يورجوس لانثيموس، في تعاون جديد مع ستون بعد أعمال بارزة مثل The Favourite وPoor Things وKinds of Kindness.

قد ترغبين في معرفة إيما ستون تتحدث عن استعانتها بشعر مستعار أثناء تجربة حلق شعرها بالكامل.. إليكم التفاصيل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».