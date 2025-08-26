فصول عاطفية في حياة تايلور سويفت.. من جو جوناس وحتى ترافيس كيلسي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:11 مساءً - دائماً الحب هو البطل الأكبر في حياة تايلور سويفت، وهو ما يظهر جلياً في أعمالها الفنية وأغانيها التي يسيطر عليها جانب كبير من الرومانسية. وحياتها الشخصية أيضاً، لا تخلو من قصص الحب والإنفصال والشائعات.

وعلى مدار أعوام طويلة، ارتبط اسم تايلور سويفت بالعديد من الأسماء الذين شكلوا محطات فارقة من حياتها العاطفية من حياتها العاطفية، أثرت فيها وفي مسارها الفني. وبعد العديد من تلك المحطات، توقفت تايلور مع ترافيس كيلسي، وبعد رحلة حب شهد عليها العالم، أخذا منعطفاً جديداً بإعلان خطوبتهما، الخبر الذي أدخل السعادة في قلوب محبيها وجمهورها.

في هذا الموضوع، سوف نتوقف عند كل محطة من محطات تايلور سويفت العاطفية التي بدأت مع جو جوناس وانتهت مع ترافيس كيلسي.

جو جوناس: يوليو 2008 حتى أكتوبر 2008

ارتبطت تايلور سويفت بـ جو جوناس من يوليو 2008 إلى أكتوبر من نفس العام، وقد أنهت تايلور علاقتهما عبر الهاتف، وهو ما أكدته تايلور خلال ظهورها في برنامج إيلين في نوفمبر 2008، حيث قالت: "عندما أجد الشخص المناسب لي، سيكون رائعًا، وعندما أنظر إليه، لن أتمكن حتى من تذكر الشاب الذي انفصل عني عبر الهاتف في 25 ثانية عندما كنت في الثامنة عشرة من عمري".

لوكاس تيل: من مارس 2009 حتى أبريل 2009

علاقة قصيرة أخرى كُتبت في حياة تايلور سويفت العاطفية بارتباطها بـ لوكاس تيل، عندما لعب دور الحبيب في فيديو تايلور "You Belong With Me"، ويبدو أن لوكاس كان يعتبرها صديقة، بحسب ما صرّح لقناة MTV: "تواعدنا لفترة قصيرة. لكن لم يكن هناك أي خلاف لأننا كنا لطفاء للغاية. كنا ببساطة معجبين ببعضنا البعض.. ومعنا، كنت معجبًا بها كصديقة. هذا هو السبب الوحيد لعدم نجاح العلاقة".

تايلور لوتنر: خريف 2009

ارتبطت تايلور سويفت بـ تايلور لوتنر لعدة أشهر في عام 2009 بعد لقائهما في موقع تصوير فيلم Valentine's Day، حيث شاركا معًا عدة مشاهد شهيرة، وهي العلاقة التي انتهت ببقاءهما صديقين جيدين.

جون ماير: ديسمبر 2009 حتى فبراير 2010

من أبرز العلاقات في حياة تايلور سويفت، حيث واعدت جون ماير لبضعة أشهر فقط، وكان انفصالهما كارثيًا بسبب رد فعل جون السيء تجاه كتابة تايلور لأغنية "Dear John" التي كانت موجه إليه.

جيك جيلينهال: من أكتوبر 2010 حتى يناير 2011

كانت مجلة Us Weekly أول من نشر خبر مواعدة تايلور وجيك، في قصة الغلاف في ديسمبر 2010. وسرعان في عدد يناير لنفس المجلة، أفادت انفصال الثنائي فجأة، وقال مصدر آنذاك: "لقد كان انقلابًا جذريًا، وفجأةً". وأضاف: "أخبرها جيك أن العلاقة لن تنجح... تايلور مستاءة ومجروحة للغاية. لا تعرف ماذا فعلت له ليوقفها. تشعر بغضب شديد منه".

كونور كينيدي: من يوليو 2012 حتى أكتوبر 2012

كشفت مجلة Us Weekly عن خبر علاقة كونور وتايلور بعد التقاط صورة لهما معًا في هيانيسبورت، ماساتشوستس، وكشف أحد المارة: "وضع كونور ذراعه حول تايلور". وقد انفصلا بشكلٍ ودي.

هاري ستايلز: من نوفمبر 2012 حتى يناير 2013

تايلور سويفت وهاري ستايلز في نيويورك (Taylor Swift and Harry Styles in New York City). مصدر الصورة: David Krieger/Bauer-Griffin/GC Images

لم تتجاوز علاقة تايلور سويفت وهاري ستايلز- التي كانت تُعرف إعلامياً باسم "هايلور"- 3 أشهر. ورغم عدم تأكيد أو نفي علاقتهما، إلا أن ظهورهما العلني وتوقيت انفصالهما، قبيل إصدار ألبوم سويفت "1989"، دفع المعجبين إلى التكهن بأن العديد من أغاني الألبوم مستوحاة من علاقتهما.

كالفن هاريس: من فبراير 2015 حتى مايو 2016

التقت تايلور وكالفن في حفل توزيع جوائز إيل ستايل في فبراير. وبعد شهر، شوهدا بملابس متطابقة في أحد المتاجر بناشفيل، المعروف بمسرح جميع قصص الحب. ثم ظهرا علنًا في حفل توزيع جوائز بيلبورد الموسيقية لعام 2015 في مايو، وتبادلا العناق، ولكن بعد شهرين، أفادت مجلة People أن الثنائي المعروف باسم تايفين قد انفصل بشكلٍ فوضوي، حيث اتهم كالفين تايلور بالخيانة في بعض كلمات الأغاني.

توم هيدلستون: من مايو 2016 حتى سبتمبر 2016

تايلور سويفت وتوم هيدلستون في لوس أنجلوس، كاليفورنيا (Taylor Swift and Tom Hiddleston in Los Angeles, California). مصدر الصورة: starzfly/Bauer-Griffin/GC Images

بدأت هذه العلاقة في حفل ميت غالا، حيث شوهدت تايلور وتوم يرقصان طوال الليل. التقى توم بوالدي تايلور في ناشفيل، وشوهدا يرقصان في حفل سيلينا غوميز، وشوهد توم يرتدي قميصًا بدون أكمام عليه عبارة "أحب TS"، في إشارة لـ تايلور سويفت. ولكن ساءت الأمور بينهما في سبتمبر 2016، وكان الإنفصال.

جو ألوين: مايو 2017 - أبريل 2023

تايلور سويفت وجو ألوين في مدينة نيويورك (Taylor Swift and Joe Alwyn in New York City). مصدر الصورة: Robert Kamau/GC Images

التقت تايلور سويفت وجو ألوين في حفل ميت غالا. وعلى الرغم من عدم تأكيد العلاقة، إلا أن المعجبين يعتقدون أن أغنية تايلور "Dress" تُوحي بأنهما كانا في لحظة مميزة في الحفل. وبعد العديد من اللقاءات، انتهت العلاقة بينهما بشكلٍ هادئ.

ماتي هيلي: من مايو 2023 حتى يونيو 2023

التقت تايلور وماتي لأول مرة عام 2014. في البداية، كانت علاقتهما ودية، وفي يناير من عام 2023 بعد سلسلة طويلة من العلاقات الفاشلة التقيا من جديد، ثم في مايو 2023، بدأت شائعات مواعدتهما تتزايد، حيث كانت تايلور قد أنهت للتو علاقتها التي استمرت ست سنوات مع جو ألوين. ووفقًا لبرنامج إنترتينمنت تونايت، أفاد مصدر مجهول أن "تايلور وماتي كانا يتواعدان مؤخرًا، وقد أعاد جاك أنتونوف التواصل بينهما".

بعد أن أدلى ماتي بتصريحات مشكوك فيها عن صديقة تايلور وزميلتها في مسلسل "كارما"، آيس سبايس، بدا أنهما قررا الانفصال.

ترافيس كيلسي: يوليو 2023

View this post on Instagram A post shared by Taylor Swift (@taylorswift)

في يوليو 2023، أحيت تايلور حفلاً غنائياً ضمن جولتها الموسيقية "إيراس" Eras في ملعب أروهيد بمدينة كانساس سيتي، ومعقل فريق ترافيس كيلسي، وحضر لاعب كرة القدم الأمريكية الحفل. ورغم أن ارتباطهما العاطفي استمر عامين، فإن كيلسي كان قد أبدى إعجابه بسويفت منذ عام 2016، قبل أن تجمعهما الظروف في علاقة أصبحت محط أنظار الإعلام والجماهير.

والجدير بالذكر أن كيلسي، البالغ من العمر 35 عامًا، يُعد أحد أبرز لاعبي الـ NFL بحصده ثلاث بطولات سوبر بول، فيما تواصل سويفت، 35 عامًا، هيمنتها على عالم الموسيقى بلقب "سوبر ستار البوب" الأكثر تأثيرًا في جيلها.

