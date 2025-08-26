القبض على تارا عماد في شاهد قبل الحذف.. إليكم التفاصيل

شخصية تارا عماد في "شاهد قبل الحذف"

https://www.instagram.com/p/DMLD9CzNcDg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMLD9CzNcDg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMLD9CzNcDg/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

"درويش" و"أنت وحدك" على شاشتي السينما والدراما

https://www.instagram.com/p/DN0lI5TWqze/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN0lI5TWqze/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN0lI5TWqze/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

تجربة سينمائية جديدة مع ويجز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 11:11 مساءً - تعيش الفنانةواحدة من أكثر مراحلها الفنية نشاطًا وتألقًا، حيث تجمع بين التواجد المكثف على شاشة السينما والدراما في ذات الوقت، بالتوازي مع تصوير مشروعات جديدة وانتهاءها من مشاريع أخرى تنتظر موعد عرضها الرسمي خلال الفترة المقبلة، لتثبتأنها تعيش بالفعل موسمًا استثنائيًا في مسيرتها الفنية على كافة المستويات.حاليًا، تصور تارا عماد مسلسل ""، والتي تنتقل من خلاله إلى منطقة فنية شديدة الارتباط بالواقع، حيث تجسد دور "مؤثرة" على إحدى المنصات الشهيرة، ويتم القبض عليها بسبب ممارسات غير مسؤولة.قد تحب قراءة.. تارا عماد لـ الخليج 365: أحب الرياض وكرم أهلها وفيلم درويش بذلت فيه جهوداً كبيرةمسلسل"" مكون من 30 حلقة، بطولة، على الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمرو القاضي، محمد عبد الجواد إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري، ومقرر عرضه على قناة mbc مصر قريباً.في السينما يُعرض حاليا لـفيلم "درويش" بمشاركة عمرو يوسف، دينا الشربيني، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، وانطلق عرضه يوم 13 أغسطس الجاري.وفي الدراما، تتصدر تارا عماد بطولة حكاية "" من مسلسل ""، والتي يتم عرض حلقاتها هذا الأسبوع.تابعي أيضاً.. تارا عماد: نفسي النجمات يعملوا أكشن في مصر والوطن العربيلا يتوقف نشاطعند الأعمال المعروضة حاليًا، إذ تستعد لطرح عدد من الأفلام التي انتهت من تصويرها مؤخراً، في مقدمتها "7Dogs" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، من قصة المستشار تركي آل الشيخ، وسيناريو محمد الدباح، وإخراج العالميين Adel وBelal، مخرجي فيلم "Bad Boys 3"، وأيضاً فيلم "الجواهرجي" المؤجل منذ ثلاث سنوات، من بطولة محمد هنيدي ومنى زكي.وفي نفس السياق تخوضتجربة جديدة على شاشة السينما من خلال مشاركتها في بطولة فيلم ""، حيث تجسد دور البطولة النسائية أمام مطرب الراب ويجز في أولى خطواته التمثيلية، ويضم العمل أيضا الفنانة مايان السيد، إلى جانب ظهور خاص للنجم آسر ياسين، وهو من تأليف وإخراج علي العربي. وقد انطلق تصوير الفيلم مؤخراً.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».