إحداها صناعة الحلي والأخرى مهندس صيانة: تعرّفي إلى مهن النجوم قبل الشهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:02 مساءً - يظن بعض الجمهور أن طريق الشهرة والنجومية سهل، وأن مَن سلكوه فعلوا ذلك بسبب الحظ. وعلى الرغم من أن هذا الأمر صحيح بالنسبة إلى البعض، لكنّه لا ينطبق على الجميع؛ فالعديد من النجوم كانوا في الأصل مواطنين بسطاء؛ حيث يكمن وراء حياة المشاهير المترفة ماضٍ حافل بالمعاناة والشقاء؛ حيث عمل الكثيرون منهم في وظائف مرهقة للغاية، قبل أن يتجهوا إلى المجال الفني، سواء بالغناء أو التمثيل، بعد اكتشاف مواهبهم الفنية الفريدة.

فلم تُقدَّم لهم الشهرة على طبق من ذهب مثلما يعتقد الكثيرون؛ بل عانى الكثير من النجوم العرب في بداية حياتهم؛ حتى وصلوا إلى الشهرة والمجد الآن بعد الدخول إلى عالم الفن؛ حيث عمل الكثيرون منهم بمهن بسيطة وعادية؛ فمنهم مَن عمل بمجال: الفندقة والسياحة، وصناعة الحلي، وفي مجال الصيانة.

وسوف نستعرض في هذا الموضوع وظائف بعض النجوم العرب قبل الشهرة والنجومية.

هشام ماجد: من مهندس صيانة إلى فنان شامل

البداية مع الفنان هشام ماجد الذي كشف من خلال حلوله ضيفاً في بودكاست "فضفضت أوي" مع المخرج والفنان معتز التوني، عن مهنته قبل دخول المجال الفني؛ موضحاً أنه كان يعمل في البداية بدراسته الهندسة، وذلك أثناء تصوير فيلمه "سمير وشهير وبهير"؛ قائلاً: "وإحنا بنصوّر سمير وشهير وبهير، أنا كنت لسه بعمل مهندس صيانة في شرم الشيخ".

وأكمل هشام ماجد: "وأنا بعمل فيلم ورقة شفرة، كان المهندسون رؤسائي يسمحون لي بالنزول من أجل اجتماعات التصوير، ويشجعونني على الفن، وأنا وقتها كنت أعمل مهندس صيانة في أحد فنادق شرم الشيخ، وكان النزلاء يأتون للتصوير معي، وفي نفس الوقت كانوا يستعينون بي كمهندس الصيانة داخل غرف الفندق؛ فكان النزلاء تحدث لهم حالة من اللخبطة بين الفنان والمهندس؛ لذلك قررت ترك العمل في الهندسة".

وتابع: "وأخذت القرار عند تصوير فيلم "بنات العم"، ولم يكن في الموضوع أيّة مجازفة؛ لأنه كان ثالث أفلامي، وبدأت آخذ أجراً معقولاً، وبدأت أتعرّف وأترشح لكثير من الأعمال؛ فكنت شايف إن دا الوقت المناسب جداً لترك الهندسة والتركيز في مجال الفن".

جيهان الشماشرجي من صناعة الحلي إلى أحد الوجوه المميزة

كما تحدثت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي عن نشأتها وبداياتها قبل دخولها عالم التمثيل، وذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON؛ حيث قالت: "والدتي من الإسكندرية، ووالدي وُلد في الإسماعيلية، ولكننا كنا مقيمين في القاهرة، وتخرّجتُ في كلية آداب إنجليزي، ولم يكن التمثيل في ذهني تماماً. وبدأتُ حياتي العملية مبكراً، منذ دراستي في الجامعة؛ فاشتغلتُ وقتها كول سنتر، وذلك من أجل التعلم والتعامل مع الحياة".

وكشفت جيهان الشماشرجي عن عملها في صناعة الحُلي لمدة 15 عاماً كاملةً؛ موضحة: "كان عندي ورشة خاصة بي أعمل فيها بمفردي من دون مساعدة من أحد، أقوم بكلّ شيء، كنت أرسم التصميم وأنفّذه حتى يخرج بالشكل الذي يباع في السوق، وجاء عملي في الحلي عندما قابلتُ صاحب ورشة حُلي في حارة اليهود وكنتُ صغيرة وقتها، وطلبت منه أن أعمل معه في الورشة، ولكنه رفض لأن الورشة صغيرة ولا تحتمل وجود أشخاص جدد".

وتابعت: "بعد إلحاح مني على صاحب الورشة، وافق بعدما عرضت عليه أن أقوم بعمل شاي وقهوة للصنايعية، وبالفعل بدأت في ذلك حتى أتفرج على شغلهم وأتعلم الصنعة، ومكثت 9 شهور في الورشة من دون معرفة والدتي؛ حتى تعرّض أحد الصنايعية لحادثة بالموتوسيكل وأصيب بكسر في يده، وقعدت مكانه وبدأت أشتغل بإيدي وأصنّع معاهم".

أحمد عز من عالم الفندقة والسياحة إلى نجم شباك

والمفاجأة مع النجم أحمد عز أحد أبرز نجوم السينما العربية، بما يمتلكه من وسامة لافتة وكاريزما فنية، جعلته مَحطّ أنظار الجمهور والنقاد على حدٍ سواء. منذ صغره، راود "" حُلم التمثيل، لكن أسرته رفضت التحاقه بمعهد الفنون المسرحية؛ مما دفعه إلى دراسة الآداب قسم اللغة الإنجليزية في جامعة عين شمس.

وبعد التخرُّج، خاض تجارِب مهنية متنوّعة، شملت العمل في مجال الفندقة والسياحة، إلا أن شغفه بالفن لم يخفُت. وبفضل وسامته، دخل عالم عروض الأزياء، وظهر كموديل في عدة كليبات موسيقية؛ ليشعر بأن الفن هو طريقه الحقيقي.

جاءت نقطة التحوُّل في حياة "عز" حين تعرّف إلى المخرجة إيناس الدغيدي، التي منحته أول فرصة تمثيلية صغيرة في فيلم "كلام الليل"، ثم رشحته لبطولة فيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001 إلى جانب هند صبري؛ فكانت بداية انطلاقته الحقيقية في السينما.

ويزو انطلاقة فنية من دراسة الكيمياء

أما نجمة مسرح مصر "- ويزو"؛ فقد استعادت ذكريات بداية حياتها المهنية خلال حلولها ضيفة مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"، وكشفت أنها خريجة كلية التربية قسم كيمياء، وقامت بتدريس الكيمياء لطلاب الثانوية لمدة ثلاث سنوات.

وخلال الحلقة، قامت بشرح بعض المعادلات الكيميائية، والتي كان من أبرزها طريقة تركيب مياه النار وحمض الكبريتيك وغيرها من العناصر الكيميائية بطريقة كوميدية.

ليلى عزالعرب من البنوك إلى التمثيل

النجمة، التي ضحّت بعملها في مجال البنوك، بعد أن نجحت في تقلُّد مناصب إدارية عليا، كان آخرها "مدير عام ورئيس قطاعين"؛ لتقرر وهي في سن الثانية والخمسين من عمرها، ترك العمل في مجال البنوك للالتحاق بدورات في التمثيل، من أجل دخول المجال.

وبعدها حصلت عزالعرب على عدد من الأدوار الصغيرة، ولكن كان دورها في فيلم "1000 مبروك" مع أحمد حلمي عام 2009، هو نقطة التحول، وكانت وقتها تبلغ 61 عاماً. وبعدها توالت الأدوار على ليلى عزالعرب، وأصبحت من الممثلات المطلوبات في الكثير من الأعمال، وأدّت إلى الآن نحو 100 عمل فني.

أشرف عبدالباقي أحب النجارة كحبه للفن

أما الفنان أشرف عبدالباقي الذي أحب الأعمال اليدوية وتحديداً النجارة وبرع خلالها- كحبه للفن وتألُّقه فيه- حيث كشف من خلال برنامج "سهرانين" مع أمير كرارة، أنه عمل يدوياً في مجال "النجارة" منذ الصغر، وبعدها أتقن هذا العمل مبكراً؛ حيث قال: "أنا بحب الشغل اليدوي منذ الصغر، وابتديت أنزل الشغل مع والدي في إجازة الصف السادس الابتدائي".

وأكمل عبدالباقي: "وفي مرحلة الثانوي، فتحت ورشة مع شقيقي، وبفترة الجامعة وصلت إني كان عندي مكتب ومعرض للديكور، وبنأخذ شغل كامل لعمارات بنركّب لها حديد وألمونيوم، والخشب جاء مؤخراً مع شغل المقاولات، واتعلمت من النجارين اللي كانوا بيعملولي شغل".

وتابع: "فضلت فترة طويلة أشتغل في المقاولات والنجارة بجانب التمثيل؛ فأصبح بالنهار الشغل وبالليل المسرح، والشغل اليدوي أنا بحبه إلى الآن، ولكن تحوّلت المهنة الأساسية اللي هي شغل الديكورات حالياً إلى الهواية، والهواية وهي التمثيل إلى المهنة الأساسية".

بيومي فؤاد من موظف حكومي إلى كوميديان رائع

أما الفنان بيومي فؤاد، الذي عمل موظفاً حكومياً بوزارة الثقافة؛ فهو لايزال حتى الآن موظفاً، ولكنه حاصل على إجازة من دون مرتب، ولم يترك العمل الحكومي.

وقال بيومي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس" المذاع عبْر فضائية "النهار"، إنه موظف حكومي؛ حيث يعمل رئيس قسم ترميم اللوحات الورقية، ومدير مكتب حماية الملكية الفكرية بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة.

كلّ هؤلاء وغيرهم الكثير من النجوم الذين لم يكن الطريق ممهداً بالنسبة لهم قبل دخولهم لعالم الشهرة، نذكر منهم أيضاً النجمة اللبنانية نجوى كرم التي كانت تعمل مدرسة جغرافيا، ويوسف الشريف الذي تخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس، قسم ميكانيكا دفعة 2002؛ والذي بدأ رحلته مع كرة القدم في الأهلي؛ فلعب به ثلاث سنوات نجح خلالها في الوصول لآخر مراحل الناشئين بالنادي، وعندما قرر الأهلي الاستغناء عنه اعتزل الكرة، وتفرّغ للتمثيل.

والفنان سيد رجب خريج كلية الهندسة جامعة حلوان، وعمل لمدة 20 عاماً مهندساً بشركة النصر للسيارات، ثم انضم إلى عالم الفن مؤخراً؛ ليقدّم لنا أجمل الأدوار والشخصيات.

