قبل عرضه في مهرجان فينيسيا 2025.. طرح الإعلان الرسمي لفيلم ‎100 Nights Of hero

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:02 مساءً - كشف الفنان أمير المصري، عن البرومو الرسمي لفيلمه الجديد "‎100 Nights Of hero"، الذي يُشارك به في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، والمُقرر انطلاقها في الفترة من 27 أغسطس الجاري وحتى يوم 6 سبتمبر المُقبل؛ حيث سيُعرض في ختام برنامج "أسبوع النقاد".

طرح فيلم "‎100 Nights Of hero" ديسمبر المقبل

وأبدى أمير المصري، حماسه الشديد لتلك التجرِبة السينمائية الجديدة؛ حيث كتب عبْر حسابه على "إنستغرام": "لقد قُمت بشيء صغير العام الماضي مع شركة عظيمة بجنون؛ حيث لعبت دور رجل يُدعى (جيروم)". لافتاً إلى طرح الفيلم في صالات السينما اعتباراً من يوم 5 ديسمبر المقبل.

أبطال وقصة الفيلم

الفيلم البريطاني ‎100 Nights Of hero، تصل مدته إلى 90 دقيقة تقريباً، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للروائية إيزابيل جرينبيرج. والفيلم بطولة: أمير المصري، إيما كورين، مايكا مونرو، نيك جاليتزين، ريتشارد جرنت. وإخراج جوليا جاكمان.

وتدور أحداث الفيلم في إطار خيالي رومانسي، في قلعة نائية تتصاعد فيها الأحداث حول "شيري" المتزوجة من "جيروم" والذي لا يريد قضاء الوقت معها، بينما تُعَد النقطة المضيئة في حياتها، هي خادمتها "هيرو" وهي جزء من جمعية سرية تجمع قصص النساء اللواتي تمردن وواجهن مصائر ظالمة، متعهدات بأن تضحياتهن لن تُنسى. لأن الموت ليس بعيداً عن النساء هنا. لذلك، عندما يذهب "جيروم" بشكلٍ غامض في "رحلة عمل" ويترك "شيري" مع صديقه المغازل "مانفريد"، تشعر "هيرو" بشعور سيّئ. بينما يستقر "مانفريد" الساحر، تجد "شيري" نفسها عالقة بين الرجل الوحيد الذي استمع إليها، والخادمة التي تكنّ لها مشاعر خاصة. جميع النساء المتمردات ينتهي بهن المطاف بالموت. هل تستطيع "شيري" و"هيرو" الهروب من هذا المصير؟.



أمير المصري يترقب طرح فيلم Giant قريباً

وفي سياق متصل، ينتظر أمير المصري عرض فيلم Giant في دُور العرض بالمملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا والشرق الأوسط قريباً. حيث يحكي الفيلم قصة الملاكم اليمني البريطاني الأمير نسيم حميد، الذي يقدمه أمير المصري، وصعوده من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليتحول إلى بطل ملاكمة عالمي تحت إشراف وتوجيه مدربه بريندان أنجل، الذي كان له دور محوري في مسيرته.

ويضم فيلم Giant مع أمير المصري، عدداً كبيراً من النجوم، ومن أبرزهم بيرس بروسنان. والعمل إخراج وتأليف روان أثالي. وإنتاج سيلفستر ستالون.

