بلوك جديد.. حماده هلال يروج لأغنيته الجديدة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 05:12 مساءً - روج الفنان حمادة هلال لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "ياحبيبنا "، التي من المقرر طرحها غداً الاربعاء، عبر قناته علي موقع الفيديوهات يوتيوب.

لوك جديد لحمادة هلال.

نشرعبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام صورة البوستر الخاص بالأغنية، وظهر مرتدياً قميص صيفي من اللون البيج، واختار لوك جديد مختلف تماماً عن الذي اعتاد الظهور به خلال الفترة الماضية، فظهر متخلياً عن ذقنه الطويلة التي اعتاد الظهور بها خلال مسلسل المداح، واختار أيضاً ستايل شعر شبابي جديد يناسب أجواء الصيف.

كتب حمادة على الصورة تعليق قال فيه: "ياحبيبنا أغنية جديدة ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 6م على قناتي الرسمية"، وتفاعل الجمهور مع الصورة وأبدوا حماسهم للأغنية الجديدة، خاصة وأن أغاني حمادة هلال الجديدة تمتاز بالبهجة والسعادة التي موسم الصيف.

الجزء الجديد من مسلسل المداح وصناع المداح 5

يُشار إلى أن حمادة هلال سيبدأ التحضيرات الخاصة بالموسم الجديد من مسلسل المداح خلال الأشهر القادمة، وذلك بعدما أعلن المنتج صادق الصباح أنه سيتم عرض موسم جديد في رمضان القادم، وسيحمل هذا الجزء "أسطورة النهاية"، مؤكداً أن المداح عمل مميز ومتكامل ولا يوجد مشروع في رمضان استطاع أن يحقق هذا النجاح على مدار الأجزاء."المداح 5 – أسطورة العهد" تم عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف أمين جمال، إخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج صادق الصباح.

تدور أحداث مسلسل المداح فى الموسم الخامس، بعد عودة صابر المداح (حمادة هلال) من الموت، حيث يواصل حروبه ضد الجن، ويضطر لمواجهة بنات إبليس كعدو جديد بأهداف خبيثة، ويسعى بكل عزمه للتغلب عليهم والتخلص من شرورهم كما اعتاد مسبقًا، كما تشهد حياته الشخصية العديد من التطورات المختلفة.

يمكنك متابعة صادق الصباح يعلن مفاجأة عن مسلسل المداح.. فما هي؟!

