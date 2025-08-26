رومانسية وتحولات درامية.. ملاحظات على البرومو التشويقي لمسلسل كان إنسان

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 05:12 مساءً - "كان إنسان" من الأعمال الدرامية الخليجية المنتظر عرضها يوم 29 أغسطس من الشهر الجاري، على إحدى المنصات الرقمية، ويجمع العمل عدداً من نجوم الكويت أبرزهم علي كاكولي، جاسم النبهان، نور الدليمي، طيف، آلاء الهندي، آسيا، ناصر عباس وغيرهم.

ملامح رومانسية في برومو مسلسل " كان إنسان"

وبالتزامن مع اقتراب عرض المسلسل، بدأت الفنانة آسيا، إحدى بطلات العمل وصاحبة دور محوري في أحداثه، في الترويج له عبر نشر البرومو التشويقي الأول على حسابها في "إنستغرام". وظهرت الشمري في المشاهد إلى جانب الفنان علي كاكولي، حيث بدا واضحًا وجود خط درامي رومانسي يجمع بينهما، إلا أن هذه الأجواء لم تدم طويلاً، مع انكشاف تحول كبير يطرأ على شخصية "كاكولي"، الأمر الذي دفعها لطرح تساؤلات مباشرة حول أسباب هذا التغيير المفاجئ.

ولاقى البرومو التشويقي تفاعلاً واسعًا عبر منصات التواصل الإجتماعي، كان من بين أبرز المتفاعلين المنتج والفنان عبد الله بوشهري، الذي وصف علي كاكولي بـ "كرت الجوكر"، بينما اعتبر آسيا الشمري "نجمة المستقبل".

" كان إنسان" قصته وأبطاله

" هو عمل درامي كويتي يطرح قصة إنسانية مشوقة بأسلوب جريء وغير تقليدي، مستعرضاً قضايا اجتماعية عميقة وتفاصيل تمس جوهر الإنسانية، ومن المنتظر أن يشكل المسلسل نقلة نوعية في الدراما الخليجية من خلال رؤيته البصرية المبتكرة وتقنياته الحديثة التي تجسد تجربة نفسية فريدة على الشاشة. العمل من إنتاج عبدالله بوشهري، تأليف فاطمة العامر، وإخراج علي العلي.

