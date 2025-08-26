غرور تكشف عن مسلسلها القادم "سموم القيظ" للموسم الرمضاني 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 05:12 مساءً - من خلال فيديو نشرته الفنانة غرور عبر حسابها الرسمي على الإنستغرام، كشفت لجمهورها عن مسلسل لا زالت تصور مشاهدها به ويحمل اسم "سموم القيظ" وهو عمل تدور أحداثه في البيئة الكويتية القديمة وهو درامي تراثي.

وشاركت الفنانة غرور متابعيها فيديو من كواليس المسلسل وكتبت: "مسلسل سموم القيظ مع المبدع المنتج أحمد عبدالله، مسلسل سموم القيظ 2026".

كما شاركت فيديو آخر من كواليس العمل لإحدى الفنانات وهي تثني على عمل غرور وعلقت وكتبت: "مسلسل سموم القيظ، مع المبدع المنتج أحمد عبدالله، مسلسل سنين القيظ 2026".

مسلسل "سموم القيظ"

" هو مسلسل من إخراج حسين أبل ومن تأليف مشعل الرقعي ومن بطولة الفنان عبدالرحمن العقل، خالد العجيرب، سمير القلاف، فايز العامر، شهد الياسين، محمد جابر، غرور، سلمى سالم، ولمياء كريم، عبد الله الفريح، نواف النجم، فتات سلطان، فهد باسم، أحمد الهزيم، إسماعيل الراشد، رهف العنزي، سمية العبدان

وسيُعرض بالموسم الرمضاني القادم 2026 و المسلسل يتناول قضايا اجتماعية ومشاكل يعاني منها الأفراد والعائلات، منها العلاقات الأسرية، وصراعات هموم الناس في قالب درامي يجمع بين الواقعية والتشويق أيضًا.

آخر أعمال الفنانة غرور

وكان آخر عمل عُرض للفنانةهو مسلسل "سنين العشرة" وهو دراما اجتماعية دارت أحداثه حول قصة الحب التي جمعت بين الطالبة "غنيمة" والشاب "ناصر"، ومحاولة زميلتها "ميمونة" تخريب علاقتهما بدفع شقيقها الضابط "صلاح" لخطبة "غنيمة"، وعلى الجهة الأخرى ينجح "غازي "في تحقيق غايته بالزواج من "موضي" بالرغم من الوسيلة التي تسببت في موت والده، والعمل من ﺇﺧﺮاﺝ باسم شعبو، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جمال سالم، ومن بطولة الفنانة مريم الصالح، حبيب غلوم، سماح، عبير الجندي، شهاب حاجية، حمد العماني، جنى الفيلكاوي، في الشرقاوي، محمد الحداد، وأريج العطار.

