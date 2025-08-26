هدية مي عمر لزوجها محمد سامي في يوم ميلاده.. قيمتها بالملايين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 05:12 مساءً - حرصت النجمة مي عمر على الإحتفال بيوم ميلاد زوجها المخرج محمد سامي بطريقة مميزة، حيث أهدته ساعة فاخرة من دار عالمية، ذات تصميم مميز، حيث أن أرقامها مطلية بماء الذهب، وتتميز بعقارب مصنوعة من الذهب الأبيض؛ وتُعد واحدة من أحدث إصدارات الساعات، التي يقدر سعرها بملايين الجنيهات.

ساعة فاخرة هدية مي عمر لمحمد سامي

شارك المخرج محمد سامي من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ صورًا للهدية التي تلقاها من زوجته النجمةبمناسبة يوم ميلاده؛ الذي يصادف اليوم الموافق 26 من أغسطس.

وعلق محمد سامي على الصور موجهًا الشكر والامتنان لزوجته؛ قائلًا: "شكرا حبي على هدية يوم ميلادي الجميلة".

هدية مي عمر لمحمد سامي في يوم ميلاده- الصورة من ستوري حساب محمد سامي على إنستغرام

مي عمر ومحمد سامي ثنائية ناجحة في الحب والعمل

الجدير بالذكر أن النجمة مي عمر وزوجها المخرجيُعدا من الثنائيات الرائعة سواء على مستوى الحياة العملية أو الشخصية، حيث تجمعهما حياة أسرية مليئة بالمحبة والدفء؛ إذ بدأت بقصة حب منذ الدراسة وكللتها بالزواج منذ عام 2010 وأنجبا بنتين وهما "تايا وسيلين".

وقد اجتمعا الثنائي في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، فعلى مستوى الدراما تألقا في مسلسلات "نعمة الأفوكاتو، ولد الغلابة، نسل الأغراب، لؤلؤ، الأسطورة، كلام على ورق، حكاية حياة"؛ بينما في السينما قدما فيلم "تصبح على خير" مع النجم تامر حسني والفنانة اللبنانية نور.

أطلعوا على مي عمر برسالة غامضة عن الشماتة.. فماذا تقصد؟!

والد محمد سامي لنجله: عمدة الإخراج وأسطورة التأليف

في السياق ذاته، كان والدالدكتور ورجل الأعمال سامي عبد العزيز؛ قد احتفل أيضًا بيوم ميلاده، وكتب منشورًا عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"؛ يعبر من خلاله على حبه واعتزازه وفخره بنجله قائلًا: "ابني الغالي الحبيب..مخرج الجماهير وعمدة الاخراج.. واسطورة التأليف وبرنس السيناريو".

وتابع عبد العزيز: "عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بالف خير وأتمنى من الله في يوم ميلادك وانا ادعوا القدير أن يحقق لك كل ما تتمنى وأن يفتح لك أبواب الخير والسعادة والتوفيق في كل ماترنوا اليه نفسك.. احاطك الله بحرزه وحفظه انت وأسرتيك، الصغيره والكبيره".

مي عمر في رمضان 2026 من دون محمد سامي

مي عمر تنتظر الغربان

آخر تعاون بين مي عمر ومحمد سامي

من جهةٍ أخرى، بدأتالتحضيرات الخاصة بمسلسلها الجديد الذي تدخل به منافسات دراما رمضان 2026، والذي تتعاون فيه مع المؤلفة مريم نعوم، والمخرجة مريم أبوعوف لأول مرة، لتخوض مي تجرِبة درامية جديدة مع مؤلفة ومخرجة لم يسبق لها التعاون معهما من قبل، وذلك بعد رحلتها الطويلة مع زوجها المخرج، كان آخرها "إش إش" في رمضان الماضي.وتنتظرعرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة؛ حيث تم الانتهاء من تصوير كافة مشاهده بعد فترة طويلة من التصوير. وتشارك مي في بطولة الفيلم إلى جانب: عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي. وتدور أحداثه في عام 1941 عن الحرب العالمية الثانية، ومعركة رومِل في العلمين.يُذكر أنخاضت منافسات موسم دراما رمضان 2025 بالتعاون من زوجها المخرج، من خلال مسلسل "إش إش" الذي دارت أحداثه حول، شروق "إش إش" التي ترث جمال والدتها وفقرها، وتجد نفسها تعمل راقصةً رغماً عنها، ثم تدخل بالصدفة إلى عالم عائلة آل الجريتلي؛ لتكتشف أن حاضرها المأساوي ليس إلا امتداداً لأسرار عائلية مدفونة لدى هذه العائلة، وتدخل في صراعات ما بين الانتقام وحبها لـ رجب الجريتلي.

مسلسل "إش إش" من بطولة: مي عمر، ماجد المصري، إنتصار، إدوارد، هالة صدقي، دينا، شيماء سيف، طارق النهري، عصام السقا، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، ندى موسى، إيهاب فهمي، حمدي هيكل، أحمد عبدالله. إلى جانب عددٍ من ضيوف الشرف، مثل: محمد ممدوح، خالد الصاوي، كريم فهمي، محمد عبد الرحمن، أحمد زاهر. المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

