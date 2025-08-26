قحطان القحطاني يحمّس جمهوره لمسلسل "صيف 99" وإليكم تفاصيل العمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 05:12 مساءً - من خلال نشرة الإعلان التشويقي وبوستر العمل، حمّس الفنان قحطان القحطاني جمهور ومحبي الأعمال الدرامية الخليجية ومتابعيه لعرض مسلسل "صيف 99"، وشارك منشوراً نشرته المنصة، والذي كتب فيه: "ماضي "صيف99" ترك أثره في ناسه، قريباً على Shahid".

أحداث المسلسل وأبطاله

ويأتي مسلسل "صيف 99" من ﺇﺧﺮاﺝ سعود بوعبيد، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، ومن بطولة الفنانة طيف، قحطان القحطاني، أحمد إيراج، فهد الصالح، رهف محمد، يعقوب عبدالله، عبدالمحسن القفاص، زينب بهمن، فاطمة البصيري، طلال باسم، ضاري الرشدان، ريان دشتي، شهد الياسين، مرام البلوشي، ناصر الدوسري، وغرور.

وتدور الأحداث حول عائلة "شعيب بن معروف" التي تعود لمواجهة ماضي صيف 1999 المليء بالأسرار التي تؤثر في حياتهم وحياة أحفادهم. وهي درامية اجتماعية تسلط الضوء على حياة عائلة خليجية متعددة الأجيال، يواجه كل فرد من هذه العائلة تحديات مختلفة وصراعات عديدة، منها العاطفية والنفسية والاجتماعية.

آخر عملين عُرضا للفنان قحطان القحطاني

وكان آخر عملين عُرضا للفنان قحطان القحطاني هما مسلسل "البيت الملعون" للمنتج جمال سنان، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، جاسم النبهان، خالد أمين، أحمد إيراج، ريم أرحمة، فرح الصراف، ناصر عباس، وقحطان القحطاني، إلى جانب عددٍ من النجوم العرب، منهم باسم مغنية، علي منيمنة، سعيد سرحان، فادي أبي سمرا، سينتيا صاموئيل، وختام اللحام، تأليف نجاة حسين، وإخراج محمد جمعة.

والعمل الثاني مسلسل "ملح وسمرة" من ﺇﺧﺮاﺝ علي العلي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ حمد الرومي، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، جمال الردهان، سحر حسين، فاطمة الصفي، عبدالله الطراروة، عبدالله البلوشي، آلاء شاكر، مشاري المجيبل، نوف السلطان، سعاد الحسيني، فرح المهدي، منيرة محمد، قحطان القحطاني، عبدالناصر الزاير.

الفنان قحطان القحطاني في سطور

يعدُّ الفنان قحطان القحطاني من أبرز الفنانين في مملكة البحرين، وشارك في العديد من الأعمال الدرامية في بلاده والخليج أيضاً، خاصةً بعد تخرُّجه في المعهد العالي للفنون المسرحية بالكويت. دخل التمثيل عبر مسرحية "عائلة بوغانم"، ثم قدَّم مسرحيتين مع فرقة المسرح الشعبي الكويتي، هما "رأس المملوك" و"عشاق حبيبة"، قبل أن يبرز درامياً من خلال أعمالٍ عدة لا تزال خالدةً في الذاكرة، منها: "أيام السراب، عيون من زجاج، لعنة امرأة، عودة خالتي، الزقوم، ليلة عيد السديم".

كما قدّم للمسرح عدداً من المسرحيات، كان منها: مسرحية "عائلة بوغانم"، "مغامرة رأس المملوك"، "عشاق حبيبة".

كما قدّم عدداً من الأفلام السينمائية، كان منها فيلم "الحاجز" و"حنين".

