أصعب فراق.. بكلمات مبكية هند صبري تُحيي الذكرى الأربعين لوالدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 05:12 مساءً - أحيت الفنانة التونسية هند صبري ذكرى مرور أربعين يومًا على رحيل والدتها بكلماتٍ مؤثرة ومبكية؛ وذلك من خلال منشور عبر حسابها على "فيسبوك"؛ عبرت من خلاله على مدى اشتياقها وافتقادها وإحساسها بالآلم لفقدان والدتها، وطالبت فيه جمهورها ومحبيها الدعاء وقراءة الفاتحة لروح والدتها الرحلة.

هند صبري تطلب الدعاء والفاتحة لوالدتها

نشرت الفنانة هند صبري من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"؛ صورة جمعتها بوالدتها؛ إحياءًا لمرور أربعون يومًا على وفاتها؛ وعلقت على الصورة بكلمات مؤثرة، حيث قالت: "أربعون يوماً على أصعب فراق".

كما أكملت داعية لها: "اللهم يمّن كتابها و يسّر حسابها و ثقّل اللهم يالحسنات ميزانها و ثبّت على السراط أقدامها و أسكنها في أعلى الجنات.. أسألكم الفاتحة و الدعاء لروح والدتي العطرة".

ولقي منشور هند صبري تفاعلًا واسعًا من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، الذين عبّروا عن مواساتهم لها ودعوا بالرحمة والمغفرة لوالدتها الراحلة.

ألم الفقدان والضياع

تعيش الفنانةمنذ وفاة والدتها حالة من الضياع الممزوجة بالآلم لفقدان والدتها، وقد عبرت عن ذلك في منشور سابق لها عبر حسابها على "فيسبوك" أوضحت من خلاله مدى الإرتباط الروحي بينها وبين والدتها؛ قالت من خلاله: "أمي.. ممّا.. ممّاتي.. ماما.. دلندة.. بطاطس..ددّو..بطّوس.. ماتت أمي و توقف الوقت و سكت كل شيء.. من يعرفني جيدا يعلم أننا لم نفترق أبدا، روحي و روحها تعاقدتا على ألّا نفترق حتّى شيّعتها إلى مثواها الأخير".

وأكملت هند: "أمّي كانت إبنتي و صديقتي و رفيقة دربي و أكثر قلب أحبّني و أحببته.. كيف يدور العالم بدون أمّ ؟ يقولون أنّ الناّر تبرد و أنّ الحزن يصغر وأن الحنين يتوقف عن الصراخ.. يقولون و أنا لا أصدّق.. و أدعو الله أن يربط على قلبي الذي تفتّت و ذبل.. الله يرحمك يا أمّي.. و يتقبّلك في فسيح جنّاته و يأجرك على مرضك و تعبك و يصبّرني على الفراق.. والله يرحم كلّ أمّ".

كما طالبت هند صبري من كل محبيها وجمهورها الدعاء لوالدتها قائلة: "أرجو من كلّ من يحبّني و كلّ من عرفها قراءة الفاتحة و الدّعاء لها بالمغفرة و الرّحمة".

أطلعوا على فيلم وثائقي لهند صبري ووالدتها ومفاجآت حول شخصيتها الحقيقية

علاقة هند صبري بوالدتها

وفاة والدة هند صبري

من هي والدة هند صبري؟

علاقة وطيدة تجمع بينووالدتها، رغم الظهور النادر للأخيرة عبر وسائل الإعلام، أو الحديث عنها، لذا كانت تستغل هند الفرص لتُعبر عن مدى حبها لوالدتها، حيث بعثت لها رسالة قبل 3 أعوام، بمناسبة يوم ميلادها، عبر حساباتها على منصات التواصل الإجتماعي، حيث قالت: "المصدر الذي أنتمي إليه.. أحبك وأقدرك أكثر من أي وقت مضى.. وأنا ممتنة لأن معجبينى هم الذين صنعوا هذا الفيديو.. ويشعرون بهذا الحب.. بحبك يا ماما"، وفي رسالة أخرى، قالت: "أمّي.. كل عام وأنتِ قمري وشمسي وبوصلتي.. الله لا يحرمنا منّك ومن عطائك وحبك".يذكر أنه رحلت عن عالمنا السيدة "داليندا كلاعي" والدة الفنانة؛ الخميس 17 يوليو الماضي، بعد تعرضها لأزمة صحية، وأُقيمت مراسم الجنازة والدفن في تونس، مسقط رأس الفنانة، يوم الجمعة الذي وافق 18 من نفس الشهر، حيث ودعها الأهل والأصدقاء في لحظة مليئة بالمشاعر والألم.أشار مولدي صبري إلى أن زوجته والدة الفنانة، كانت تعمل مدرسة لغة فرنسية سابقًا، ومفتشة توجيه سابقة بوزارة التربية الوطنية في تونس، داعيًا لها بقوله: "رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته برحمته الواسعة، ورحم الله روحها الطاهرة، ويرزقنا الصبر والسلوان".

