تارا عماد بين المؤامرة والإضطراب النفسي في ما تراه ليس كما يبدو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 03:59 مساءً - تقدم تارا عماد شخصية معقدة تجمع بين النجاح المهني والهشاشة الإنسانية، لتضع المشاهد في قلب رحلة نفسية ودرامية مشحونة بالغموض، عندما تتحول الرسائل التي ترسلها التي تتلقاها على هاتفها إلى إنذار بالخطر القادم، لتثير تساؤلات: هل تتعرض سارة لمؤامرة مدبرة أم أنها تعاني من اضطراب نفسي؟ وذلك ضمن أحداث قصة "أنت وحدك" بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو.

شكوك ورسائل غامضة

بعد أن اعتادت تدوين مهامها اليومية في شكل رسائل ترسلها لنفسها، وجدت نفسها تتلقى رسائل غامضة لم تقم بكتابتها. الأكثر رعبًا أن هذه الرسائل تختفي كلما حاولت سارة أن تريها للمقربين منها، وأنها لم تكن كلمات عابرة بل إنذارات لحوادث تقع لسارة بالفعل، تبدأ برسالة بها كلمة "عربية"، لتفاجأ سارة بعدها بأن سيارتها بها عطل بالفعل.

ثم رسالة بكلمة "ضلمة" فينقطع التيار الكهربائي أثناء تواجدها بأرشيف الجريدة التي تعمل بها، يليه صوت خطوات لشخص مجهول يتسبب في إصابتها في رأسها، ثم كلمة "أسانسير"، لتجد سارة نفسها محاصرة داخل المصعد الذي يتعطل عدة مرات في أدوار مختلفة، وتتعرض حياتها للخطر، وعندما يستقر ويصل إلى الطابق الموجوة به شركتها تفقد سارة الوعي.

هذه الرسائل تثير التساؤلات والشكوك حول المقربين من سارة: هل هي نهى صديقتها الوحيدة التي تشعر بالغيرة من سارة لكونها ثرية ومع ذلك تصر على العمل، بينما نهى مضطرة للعمل لتوفير مصاريف الزواج؟، أم عامر موظف الـ IT الذي كان قد تقدم لخطبتها من قبل، لكنه انسحب وانفصل عنها بعد أن اكتشف أنها تعاني من اضطراب عقلي وراثي؟ أم سليم، نائب رئيس التحرير، الذي يحاول التقرب منها بينما تعتبره شخصًا متطفلًا، مؤكدة أنها تفضّل خسارة عملها على أن ترتبط به؟

أم الإجابة تتمثل في كون سارة تعاني من اضطراب نفسي يجعلها تعاني من الهلاوس السمعية والبصرية، مثلما أشار عامر لصديقتها نهى؟ أم أنها مجرد حالة من الضغط العصبي والنفسي تتعرض لها سارة بسبب الأرق والإرهاق، حيث تجهد نفسها في العمل، حتى أنها لا تنام لأيام؟ أسئلة تجيب عنها الأحداث القادمة من حلقات قصة "أنت وحدك".

View this post on Instagram A post shared by Shahid (@shahid.vod)

ماتراه ليس كما يبدو

"أنت وحدك " قصة ضمن، قصة أسماء عبد الناصر، سيناريو وحوار محمد حجاب، إخراج جمال خزيم، إنتاج كريم أبو ذكري، بطولة تارا عماد، عمرو جمال، بسمة داوود ووفاء صادق، ويعرض على قنوات دي ام سي بالتزامن مع منصة Watch It متصدراً قائمة الأكثر مشاهدة.

يمكنكم قراءة...تارا عماد تستطلع آراء الجمهور حول فيلم درويش ودورها فيه

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».