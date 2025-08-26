بيان عاجل من عائلة شيرين عبد الوهاب… ماذا قالت؟

صدر عن شقيق الفنّانة شيرين عبدالوهّاب بيانًا رسميًّا عبر صفحته على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، طالب فيه وسائل الإعلام بتحرّي الدّقّة وعدم الانجراف وراء الإشاعات والأخبار الكاذبة المتعلّقة بعائلته.

وجاء في بيانه: “هامّ.. باسم العائلة نرجو من وسائل الإعلام المحترمة عدم تناقل أخبار عن العائلة، والانجراف وراء الشّائعات والادّعاءات والأخبار الكاذبة والمفبركة من قبل أيّ طرف أو من أيّة وسيلة إعلاميّة أو شخص. ونحتفظ بحقّنا في الرّدّ القانونيّ”.

وأضاف: “نترفع عن الرّدّ على مثل هذه المهاترات الّتي طالما أهدرت من أوقات المتابعين والجمهور، وحتّى لم تسلم منها ساحات القضاء.. لدرجة تجعل الفرخة تشكّ أنّ أصلها كتكوت، وتقنعك أنّ الشّمس تشرق من المغرب، وأنّ هناك حروبًا كونيّة تحدث لمحاربة اتنين يكونوا مع بعض»، مشيرًا إلى رفضه المبالغة في استخدام اللغة الإنجليزيّة في بعض التّعليقات، ساخرًا: «أنا مليش في الإنجليزي ولا باحبّ اللي بيستخدموه أوفر، لكن بلغة ولاد الـ mineral water.. أولاد سلطح باشا”.

وجاء بيان شقيق شيرين ردًّا على ما قاله الفنّان حسام حبيب في بثّ مباشر مع الإعلاميّة بسمة وهبة عبر صفحتها على «إنستجرام»، إذ شنّ هجومًا عليه واتّهمه بترويج الأكاذيب والإساءة لصورته أمام الجمهور، إضافةً إلى محاولاته ـ على حدّ وصفه ـ لإفساد علاقته بشقيقته.

وقال حسام حبيب: “غلطة عمري إنّي صالحت شيرين على أهلها، ومش هسيب حقي.. كفاية كده وبلاش حد يعمل تريند على حسابي”، مشدّدًا على أنّه يرفض استغلال اسمه في أيّة خلافات أو أزمات.

نذكر أنه وفي تصريح لافت كشفه الكاتب الصّحفيّ محمود المملوك، رئيس تحرير الموقع الزّميل “القاهرة ٢٤”، أعلن أنّ الفنّانة المصريّة شيرين عبد الوهّاب، أبلغته بنيّتها اعتزال الغناء والفنّ.

في هذا السّياق، أوضح “المملوك” لبرنامج “حديث اليوم”، أنّ شيرين، طلبت منه نقل رسالتها للجمهور، قائلة إنّها “تعبت من المشاكل”، مؤكّدًا في الوقت نفسه ثقته الكبيرة بأنّ محبّيها سيقفون إلى جانبها ولن يتركوها.

هذا التّصريح أثار التّفاعل على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، خصوصًا أنّ فكرة اعتزالها صادمة لجمهورها ومحبّيها.

من جهة أخرى، أثارت الإعلاميّة بسمة وهبة، الجدل بعدما أكّدت في بثّ مباشر عبر “إنستغرام “، أنّ شيرين عبد الوهّاب تمرّ بظروف صعبة عقب انفصالها عن حسام حبيب، مشيرة إلى أنّ الأخير هو الوحيد القادر على حمايتها من الاستغلال.

في السّياق نفسه، خرج حسام حبيب عن صمته لينفي ضمن البثّ نفسه، شائعة القبض عليه، موضحًا أنّه موجود في منزله ويعيش حياته بشكل طبيعيّ مؤكّدًا أنّ شيرين بخير أيضًا. كما أشار إلى أنّ البعض يريد الاساءة من سمعته، مشدّدًا على تمسّكه بحقّ الرّدّ.

تلك التّصريحات جاءت على خلفيّة إعلان محامي شيرين الخاصّ المستشار ياسر قنطوش، عودتها إلى حسام حبيب، بعد فترة طويلة من الانفصال، لتقوم شيرين بدورها بإصدار بيان تنفي فيه صحّة ما جاء على لسان قنطوش وتعلن أنّه لم يعد يمثّلها قانونيًّا بعد اليوم.