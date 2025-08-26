اللاعب الروسي دانيل ميدفيديف ينفعل ويحطم مضربه في بطولة أمريكا المفتوحة.. ما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 02:09 مساءً - يُعرف عن لعبة التنس بـ"اللعبة البيضاء" لعدة أسباب، منها هدوء الملعب واللاعبين، أخلاقيات اللعب العالي، واحترام الخصم والحكم والروح الرياضية التي تسود أجواء المبارة. وفي بطولة أمريكا المفتوحة، التي انطلقت يوم 18 أغسطس الحالي، خرج المشهد الهادئ المألوف عما هو معتاد، وسادت لحظة عصبية من اللاعب الروسي دانيل ميدفيديف، حيث قام بضرب مضربه عدة مرات حتى تحطم كلياً.

ماذا حدث ليخرج اللاعب الروسي دانيال ميدفيديف عن هدوئه؟

في البداية، كانت مباراة التنس التي أُقيمت في ملعب لويس أرمسترونغ في كوينز، نيويورك، تسير في نصبها المألوف، حتى دخل مصور فوتوغرافي أرض الملعب بشكلٍ غير قانوني، لتنقلب الموازين، وتنتشر الفوضى في أرض الملعب، ترتب عليه أن حطم ميدفيديف مضربه في نهاية المباراة، وأوقف اللعب لست دقائق قبل ذلك.

استشاط ميدفيديف، البالغ من العمر 29 عاماً، غضباً بعد أن مُنح خصمه، الفرنسي بنيامين بونزي، فرصة إرساله الأول للمرة الثانية بعد أن أضاع إرساله الأول عندما دخل مصورٌ إلى الملعب، حيث سمح الحكم لبونزي، البالغ من العمر 29 عاماً، بفرصة ثانية، مما أثار استياء ميدفيديف بشكلٍ واضح.

ونتيجة لقرار الحكم، قام ميدفيديف بتشجيع الجماهير على إطلاق صيحات استهجان عالية ضد القرار، وسُمع وهو يسأل الحكم، جريج ألينسورث: "هل أنت رجل؟". ثم قال في الميكروفون: "يريد العودة إلى المنزل يا رفاق. لا يريد أن يكون هنا. يتقاضى أجره بالمباراة، وليس بالساعة".

وقد تسبب نوبة غضب ميدفيديف في تأخير المباراة نحو ست دقائق. كما شوهد وهو يُصدر عدة إشارات بذيئة تجاه خصمه طوال المباراة. في النهاية، خرج بونزي منتصراً؛ بفوز استمر حتى الساعة الواحدة صباحاً، ثم شوهد ميدفيديف جالساً على مقعد ويحطم مضربه من شدة الإحباط، ولم يتوقف حتى دمره تماماً.

قال بونزي للصحفيين بعد فوزه: "حاولتُ الحفاظ على هدوئي، والبقاء في أجواء المباراة، لكن الأمر لم يكن سهلاً. وفي النهاية، نعم، بذلتُ كل ما في وسعي، بكل ما أوتيتُ من قوة، وحققتُ الفوز اليوم". وبعد فوضى المباراة، أضاف بونزي: "هذه المباراة مجنونة نوعاً ما. بالنسبة لي، إنها أفضل انتصار لي على الإطلاق".

أما عن ميدفيديف، فقد أوضح لاحقاً وقال لشبكة ESPN: "لم أكن منزعجاً من المصور، بل من القرار. تأخر المصور ربما أربع ثوانٍ ونصف. لست متأكداً من أن هذا يكفي لإرسال أول".

وسوف يواجه دانيل ميدفيديف غرامة باهظة بعد واحدة من أسوأ الانهيارات في تاريخ بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وقد دعاه بوريس بيكر، بطل ويمبلدون ثلاث مرات، إلى طلب "مساعدة احترافية" بعد خروجه الثالث على التوالي من الدور الأول في إحدى البطولات الكبرى.

