وفاة الفنانة العراقية سليمة خضير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 02:09 مساءً - رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس، الفنانة العراقية القديرة سليمة خضير، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، لترحل تاركة خلفها مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود.

نقابة الفنانين العراقيين تنعي الفنانة سليمة خضير

وأعلنت نقابة الفنانين العراقيين خبر الوفاة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وجاء في بيانها: "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة، التي وافتها المنية هذا اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم ذويها ومحبيها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

سليمة خضير في سطور

ولدتونشأت في مدينة البصرة، وبدأت مسيرتها الفنية في أواخر الخمسينيات مع فرقة هواة الفن، حيث وجدت شغفها بالتمثيل. ومع مرور الوقت، أصبحت من أبرز وجوه الفن العراقي، متنقلة بين المسرح والسينما والتلفزيون.

قدمت الفنانة الراحلة مجموعة من الأعمال التي تركت بصمة في تاريخ الفن العراقي، من بينها أفلام: التجربة، الحارس، حمى الأبطال. أما في الدراما التلفزيونية فشاركت في مسلسلات شهيرة أبرزها: البيت الكبير، هذا هو الحب، برج العقرب.

برحيل سليمة خضير، يفقد الوسط الفني العراقي إحدى أيقوناته التي أسهمت في إثراء المسرح والدراما والسينما لعقود طويلة. ورغم غيابها الجسدي، ستبقى أعمالها خالدة في ذاكرة الفن العراقي وجمهوره، شاهدة على مسيرة فنية مميزة طبعتها الموهبة والصدق والإبداع.

