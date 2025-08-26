شقيق شيرين عبدالوهاب يصدر بيانًا رسميًا ويطالب الإعلام بتحري الدقة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 12:59 مساءً - أصدر شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب بيانًا رسميًا عبر صفحته الشخصية على منصة "فيسبوك"، دعا فيه وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول الأخبار المتعلقة بالعائلة، محذراً من الإنسياق وراء الشائعات والإدعاءات الكاذبة، مؤكداً على أن العائلة تحتفظ بحقها القانوني في مواجهة أي تجاوزات إعلامية أو شخصية.

رفض الإنسياق وراء المهاترات

وأوضح في بيانه أن الأسرة تترفع عن الدخول في مهاترات لا طائل منها، مشيرًا إلى أن الأكاذيب المتداولة باتت تستنزف وقت الجمهور وتثير بلبلة لا أساس لها من الصحة، لافتاً إلى أن مثل هذه المزاعم قد وصلت في كثير من الأحيان إلى ساحات القضاء، في محاولة لإعطائها زخمًا زائفًا.

كما انتقد شقيق الفنانة الإفراط في استخدام اللغة الإنجليزية في بعض التعليقات المتداولة، معتبرًا ذلك افتعالًا لا يخدم الحقيقة ولا يحترم المتابعين.

تصريحات حسام حبيب

وجاء بيان العائلة، ردًا على تصريحات الفنان حسام حبيب خلال بث مباشر مع الإعلامية بسمة وهبة عبر «إنستغرام»، حيث وجه اتهامات لشقيق شيرين عبد الوهاب بنشر الأكاذيب ومحاولة التأثير على علاقته بشقيقته، حيث قال حبيب إن أكبر خطأ ارتكبه كان إعادة الصلح بينوأسرتها، مؤكدًا أنه لن يتنازل عن حقه في الرد على ما يراه إساءة لصورته أمام الجمهور.

وختم "حبيب" تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التزام الجميع بالكلمة الطيبة، داعيًا إلى تجنب استخدام العبارات الجارحة أو السعي وراء الترند على حساب الآخرين.

حقيقة تعرض شيرين لوعكة صحية

يُذكر أن الفنان حسام حبيب نفى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول تعرض الفنانةلوعكة صحية مفاجئة، واستدعاء الأطباء إلى منزلها لمتابعة حالتها الصحية والنفسية.

وأكد حسام حبيب في تصريحات صحفية، أن كل ما تم نشره عن تعرض شيرين لوعكة صحية عارٍ تمامًا من الصحة، وطالب الجميع بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار وتداولها تجنباً للمسائلة القانونية.

ومؤخراً أصدر حسام حبيب بياناً رسمياً كشف من خلاله عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد المحامي ياسر قنطوش، بعدما أصدر الأخير بيانًا يكشف عن عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسام حبيب في البيان: "في ضوء ما تم تداوله مؤخراً من تصريحات غير صحيحة نسبت لي من قبل المدعو ياسر قطنوش المحامي السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلن أنني بدأت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده هو وكل من يستخدم أو يروّج لأقوال غير دقيقة أو مغلوطة تمس سمعتي، وذلك لحماية مصلحتي القانونية والشخصية".

وأكد حبيب أن هذه التصرفات تأتي في إطار محاولة يائسة من قطنوش للضغط على الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي اتخذت قرارها بالاستغناء عن خدماته بسبب أخطائه المتكررة معها ونتيجة تقصيره اخفاقه في أغلب القضايا القانونية المكلف بها والتي تسبب فيها في أزمات متعددة.

